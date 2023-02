Edris e Mach vincono la 10ª Napoli City Half Marathon, Italia sul podio con Lonedo La 10ª edizione della Napoli City Half Marathon ha incoronato Muktar Edris nella gara maschile, con Crippa sesto assoluto e primo degli italiani. Tra le donne a prevalere con appena un secondo di vantaggio è stata Angelica Mach.

La 10ª edizione della Napoli City Half Marathon si è chiusa con la vittoria dell'etiope Muktar Edris salito sul gradino più alto del podio della corsa maschile con il tempo di 1h00’27” (2’51”/km) con 16” di vantaggio sul francese Mehdi Frére, secondo in 1h00’43”. Più staccato il keniano Kitiyo che chiude le sue fatiche in 1h02’31” migliorando la nona posizione dello scorso anno. Sesta posizione assoluta e primo degli italiani Nekagenet Crippa (CS Esercito).

"Sono molto soddisfatto del percorso che sto facendo essendo in pieno carico di chilometri per la maratona – ha ammesso al termine della gara -. Mi è mancato un po’ il finale e ho sofferto anche il vento. Adesso ho ancora tre settimane prima della Acea Run Rome The Marathon del 19 marzo e sono sicuro che il mio allenatore Piero Incalza mi porterà ad essere pronto per quella data".

Quanto agli altri azzurri in lizza, è stato bello il duello fino al al 13° km tra Stefano La Rosa (CS Carabinieri), Giuseppe Gerratana (CS Aeronautica Militare) e, un po' più staccato, Xavier Chevrier (Atl. Valli Bergamasche Leffe). L'ha spuntata il primo con un tempo di 1h04’35” con qualche secondo di anticipo su Gerratana (1h04’48).

Tra le donne a prevalere con appena un secondo di vantaggio è stata Angelica Mach che ha tagliato il traguardo in 1h12’34” (3’26”/km) con il fiato sul collo di Militsa Mircheva, seconda in 1h12’35” dopo una bellissima volata finale. Terza assoluta e prima italiana Rebecca Lonedo (GS Fiamme Oro Padova) in 1h14’05” mentre la connazionale Federica Sugamiele (Caivano Runners) s'è piazzata ai piedi del podio in 1h14’10”. Più staccata l’altra azzurra Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino Atl) con il tempo di 1h15’02”.

"Mi è piaciuto molto il percorso e anche il risultato – ha ammesso Lonedo a caldo -, anche se il cronometro non mi ha soddisfatto. Vengo da un periodo di allenamento in Sudafrica dove mi sono allenata bene, ora punto alla Stramilano e poi ai Campionati Italiani 10000m".