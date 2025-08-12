sport
video suggerito
video suggerito

È morto Mattia Debertolis, l’atleta di orientamento crollato durante la gara in Cina: aveva 29 anni

A 29 anni si è spento Mattia Debertolis, l’atleta azzurro di orientamento: era crollato a terra durante la gara d’esordio dei World Games di Chengdu in Cina.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Ada Cotugno
5 CONDIVISIONI
Immagine

È morto all'età di 29 anni Mattia Debertolis, atleta della Nazionale di Corsa Orientamento che due giorni fa era crollato durante la gara d'esordio dei World Games di Chengdu in Cina: durante la prova si registravano 43 gradi e un tasso di umidità altissimo che hanno fatto perdere i sensi al trentino che ha sbattuto poi la testa su un sasso. È stato immediatamente ricoverato in ospedale in prognosi riservata ma purtroppo non ce l'ha fatta.

Debortolis era un ingegnere civile italiano che lavorava a Stoccolma e aveva deciso di partecipare alla gara in Cina. Durante il percorso però il segnale Gps del suo dispositivo ha smesso di muoversi facendo scattare l'allarme e i soccorsi. Poi la corsa in ospedale, il ricovero in terapia intensiva e le ore di attesa, con la famiglia che è arrivata dopo poche ore per stargli accanto. Domenica, viste le sue condizioni critiche, la madre Erica ha voluto per lui l’Unzione degli Infermi, officiata Vescovo di Chengdu.

Immagine

Addio a Mattia Debertolis, il campione italiano di orientamento

Sono momenti di grande dolore per la famiglia dell'atleta che si è spento stanotte dopo due giorni trascorsi in ospedale, circondato dall'affetto della sua famiglia che è volata in Cina per stare al suo fianco. A comunicare la morte del 29enne è stata la Fiso, la Federazione Italiana Sport Orientamento, attraverso un comunicato ufficiale. L'incidente è avvenuto durante la gara d'esordio dei World Games di Chengdu: a far scattare l'allarme è stato il suo segnale Gps, completamente fermo per alcuni minuti. Il trentino è stato trovato privo di sensi, probabilmente crollato a terra per il caldo torrido che si registrava nel corso della competizione.

Leggi anche
Mattia Debertolis in condizioni critiche in Cina: l'azzurro di orientamento è crollato a 43°

Ha battuto la testa contro un sasso ed è stato immediatamente portato in ospedale in condizione critiche. L'esatta dinamica della sua morte è ancora da accertare. Roberto Pradel, il presidente del comitato trentino della Federazione italiana sport orientamento, è rimasto per tutto il tempo in stretto contatto con i familiari, accorsi immediatamente in Cina: "Nelle scorse ore ho sentito la mamma di Mattia. Mi ha detto che sono increduli e che speravano ancora che tutto fosse solo un brutto sogno".

Altri sport
5 CONDIVISIONI
Immagine
Sinner imperturbabile tra allarmi e luci in avaria, a fine gara urla: "Andiamo al campo"
Jannik non splende ma batte Diallo a Cincinnati: agli ottavi di finale incontrerà Mannarino
Quando e a che ora gioca il prossimo incontro con il francese, già battuto per 3 volte
Rinderknech crolla nella sfida con Auger-Aliassime: attimi di paura durante la partita
Raducanu richiamata: contro Sabalenka scopre una regola che non conosceva
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views