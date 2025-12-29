È morto Davide Tizzano, doppio oro olimpico e presidente della Federcanottaggio: aveva 57 anni

È scomparso a 57 anni Davide Tizzano, icona del canottaggio e dirigente sportivo poliedrico, vincitore di due medaglie d’oro olimpiche e protagonista anche nel mondo della vela.

È morto Davide Tizzano, presidente della Federcanottaggio e doppio oro olimpico, all’età di 57 anni. La sua carriera sportiva lo aveva visto trionfare nel 4 di coppia a Seul 1988 e nel 2 di coppia ad Atlanta 1996.

Oltre al canottaggio, Tizzano si era distinto anche nella vela, partecipando persino alla Coppa America, dimostrando versatilità e passione per lo sport in più discipline. La sua eredità rimane viva nel mondo del canottaggio, sia come atleta che come dirigente.

Il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, lo ha ricordato con queste parole e si è unito al cordoglio della famiglia: “Il mondo dello sport perde un grande campione, assoluto protagonista con le due splendide medaglie d’oro olimpiche vinte a Seul 1988 e Atlanta 1996, e un dirigente sportivo di primo livello. Alla sua famiglia e all’intero movimento del canottaggio italiano va il cordoglio più sincero mio e del CONI".

Leggi anche È morto Giorgio Rumignani: il maestro delle salvezze e delle promozioni impossibili scomparso a 86 anni

È morto Davide Tizzano, presidente della Federazione di canottaggio: lutto nello sport italiano

Lo sport italiano piange la scomparsa di Davide Tizzano, due volte oro olimpico e presidente della Federazione Italiana Canottaggio, scomparso a 57 anni. I funerali si terranno martedì 30 dicembre, alle 17, nella Basilica di Capodimonte a Napoli.

Nato a Napoli il 21 maggio 1968, iniziò a remare a 11 anni al Circolo Canottieri Napoli. Il suo talento emerse presto: nel 1982 entrò nel progetto “Giovani Talenti” e si trasferì al College di Piediluco con l’obiettivo di conquistare una medaglia olimpica. Missione compiuta nel 1988 a Seul, dove, insieme a Piero Poli, Gianluca Farina e Agostino Abbagnale, vinse l’oro nel quattro di coppia sotto la guida di Giuseppe De Capua. L’anno successivo conquistò l’argento ai Mondiali di Bled.

Dopo una pausa, nel 1995 tornò a remare sotto la spinta dell’allenatore Aldo Cali e dei dirigenti del Circolo Canottieri Napoli, formando nuovamente una coppia di grande successo con Agostino Abbagnale. La collaborazione portò al secondo oro olimpico nella gara del due di coppia ad Atlanta 1996.

Poliedrico e appassionato, Tizzano si dedicò anche alla vela, partecipando alla Coppa America con Il Moro di Venezia nei primi anni ’90 e con Mascalzone Latino nel 2007. Dirigente esperto, fu eletto presidente della Federazione Italiana Canottaggio il 24 novembre 2024 e guidava il Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo dall’ottobre 2021. Dal 2014 al 2024 ha diretto il Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia, contribuendo alla crescita di numerosi atleti.

Davide Tizzano lascia un’eredità di eccellenza sportiva e leadership, diventando un simbolo del canottaggio e dello sport italiano a livello internazionale.