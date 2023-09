É morta Walewska Moreira de Oliveira, la campionessa brasiliana aveva 43 anni Dal Brasile è giunta una triste notizia. Perché è morta a 43 Walewska Moreira de Oliveira, grandissima campionessa, vincitrice di una medaglia d’oro e di un bronzo alle Olimpiadi di pallavolo.

A cura di Alessio Morra

A soli 43 anni è morta Walewska Moreira de Oliveira, una delle pallavolista più forti nella storia del Brasile. La campionessa è venuta a mancare la scorsa notte. Il presidente della Federazione brasiliana di pallavolo ha detto: "Una giocatrice speciale, le cui gesta verranno sempre ricordate ed onorate". Radames Lattari non è l'unico ad omaggiare questa atleta, che ha avuto una carriera straordinaria e che ha vinto anche la medaglia d'oro ai Giochi di Pechino 2008, e anche quella di bronzo alle Olimpiadi di Sydney.

Avrebbe compiuto 44 anni il prossimo 1° ottobre Walewska Moreira de Oliveira, una delle giocatrici simbolo della nazionale di pallavolo brasiliana, venuta a mancare la scorsa notte. Il volley del suo paese, ma in generale quello mondiale è affranto per la perdita di questa atleta che ha vinto dovunque.

Una carriera costellata di successi sia a livello di club che con la nazionale del suo paese. Ha vinto il Minas (la squadra della sua città, Belo Horizonte), ma anche con Paranà e Sao Caetano. Ma è soprattutto con il Brasile che si è tolta le maggiori soddisfazioni vincendo la medaglia d'oro ai Giochi di Pechino 2008 e il bronzo di Sydney 2000, ma anche quattro vittorie consecutive nel Campionato sudamericano – dal 1999 al 2007.

Non ha trionfato solo in nazionale e in patria, ma anche in Italia Walewska Moreira de Oliveira che ha conquistato due volte lo scudetto con la squadra di Perugia. E con Perugia ha vinto la Champions League 2005-2006 anche nel 2005 e nel 2007 la Coppa CEV, oltre a una Coppa di Lega. Ha vinto dovunque, avendo conquistato anche il titolo in Spagna e in Russia. In totale 16 trofei con i club, oltre a 10 titoli con la nazionale brasiliana.