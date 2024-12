video suggerito

Dopo quasi 100 anni la Ryder Cup cambia, i golfisti americani pagati per giocare: ingaggio gigantesco La Ryder Cup si disputa dal 1927. Dall’edizione 2025 i giocatori di golf degli Stati Uniti verranno pagati per sfidare l’Europa con un ingaggio da mezzo milione di euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La Ryder Cup è una delle competizioni sportive più antiche al mondo. Si tratta della sfida, che giocano a cadenza biennale, l'Europa e gli Stati Uniti, che si affrontano in tre giorni di competizioni memorabili, non solo per gli appassionati di golf. Una manifestazione amata e sentita che i convocati hanno sempre giocato per la gloria. Niente soldi per chi scende sul green, ma solo per gli europei. Perché la PGA ha modificato le proprie regole, gli americani selezionati infatti riceveranno mezzo milione di dollari a testa.

500 mila dollari a testa

Le regole si possono cambiare. La novità del team USA crea delle discussioni. Le genera perché la novità è pesante e sostanziosa, considerata la somma che andranno a intascare i golfisti a stelle e strisce. Chi sarà in campo a Bethpage (New York) per l'edizione 2025 verrà pagato. Gli americani percepiranno 500.000 dollari a testa (al cambio attuale poco meno di mezzo milione di euro). Quella cifra non verrà però intascata interamente dai golfisti. Tiger Woods, leggendario campione americano di golf, ha spiegato che 200.000 dollari andranno come compenso personale a ogni singolo atleta, mentre gli altri 300.000 saranno donati in beneficenza, e ogni golfista deciderà come versare quella somma di denaro.

Il capitano devolverà tutto in beneficenza

Don Rea, presidente della PGA of America ha spiegato che questa somma di denaro è una sorta di investimento che si fa pensando al futuro, è un investimento: "Questa è una straordinaria competizione internazionale e la PGA of America vuole solo aiutare questo sport a crescere. Con i soldi a disposizione stiamo solo cercando di fare del nostro meglio. Posso assicurare che nessun giocatore abbia chiesto compensazioni in denaro".

Chiaramente poi ogni protagonista prenderà la propria decisione. Il capitano del team Keegan Bradley, che a 38 anni ha già ottenuto questo ruolo, ha fatto sapere che donerà l'intera somma in beneficenza. Mentre Scottie Scheffler, il numero 1 della classifica, ha dichiarato: "Tutti noi americani siamo disposti a giocare la Ryder gratuitamente. Ma se hanno deciso di pagarci, penso sia una fantastica notizia. Non credo che questo fattore possa togliere qualcosa allo spettacolo della competizione". Gli americani hanno vinto 28 volte la Ryder Cup, l'Europa 16, ma il Vecchio Continente si è aggiudicato otto delle ultime undici sfide.