Danya Naroditsky è morto a 29 anni, lutto nel mondo degli scacchi: era diventato Grande Maestro a 18 anni

Il grande maestro di scacchi Daniel Naroditsky è morto a 29 anni. Ex campione del mondo Under 12 e autore di libri, era uno dei giocatori americani più talentuosi e seguiti online, con grande popolarità su YouTube e Twitch.

Daniel Naroditsky, grande maestro di scacchi statunitense, è scomparso oggi a 29 anni a Charlotte. La notizia è stata confermata dal suo club e dalla FIDE, che non hanno però rivelato le cause del decesso.

Nato a San Mateo, California, il 9 novembre 1995, Naroditsky aveva conquistato il titolo di campione del mondo Under 12 nel 2007 e quello di Grande Maestro nel 2013, a soli 18 anni. Con un Elo di 2647, è stato a lungo tra i primi 150 giocatori al mondo e aveva battuto campioni come Fabiano Caruana nel Campionato degli Stati Uniti del 2021.

Dotato di un talento precoce, pubblicò il suo primo libro a 14 anni e si laureò in storia alla Stanford University. Figlio di immigrati ebrei provenienti dall’ex Unione Sovietica, Naroditsky era amatissimo anche nel mondo digitale: streamer e divulgatore appassionato, contava quasi 500.000 iscritti su YouTube e 350.000 su Twitch. Commentatore e autore di rubriche per il New York Times, si era distinto anche nel gioco lampo, raggiungendo il 18º posto mondiale nella specialità.

Negli ultimi anni aveva affrontato momenti difficili, dopo essere stato ingiustamente accusato di barare online dall’ex campione del mondo Vladimir Kramnik, accusa da cui era stato pubblicamente difeso da Hikaru Nakamura. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel mondo degli scacchi, dove era ammirato tanto per il suo genio sulla scacchiera quanto per la sua umanità e passione per la divulgazione.

La FIDE, la Federazione Scacchistica Internazionale , ha dichiarato: "Il GM Daniel Naroditsky è scomparso. Era un talentuoso giocatore di scacchi, commentatore e insegnante. La FIDE esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari di Daniel".

Federazione Scacchistica degli Stati Uniti: "La US Chess è addolorata nell'apprendere della scomparsa del GM Daniel Naroditsky. Naroditsky è stato campione del mondo giovanile e campione statunitense juniores, nonché un amato educatore, streamer, editorialista di Chess Life e membro della comunità del Charlotte Chess Center".