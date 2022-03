Consegna speciale per Bebe Vio: “Evvai! Mi sono arrivate mani e piedi nuovi” La campionessa azzurra ha annunciato di avere delle nuove e innovative protesi: “Ora ho mani e piedi nuovi”; che l’aiuteranno nella vita di sempre e nello sport.

A cura di Alessio Morra

Con un post sui profili social Bebe Vio, la fortissima atleta italiana, ha voluto comunicare ai suoi tifosi e ai suoi follower che le sono arrivate le nuove protesi di mani e piedi. Un nuovo modello che le permetterà di migliorare i movimenti, non solo a livello sportivo.

Il sorriso e l'entusiasmo con cui si mostra nella foto e nei video che ha postato per celebrare l'arrivo di un nuovo modello di protesi di mani e piedi sono davvero contagiosi, e a corredo di immagini e video ha scritto: "Evvaaaai mi sono arrivate le mani ed i piedi nuovi! Tutte queste cose non avrei potuto farle senza l'incredibile evoluzione tecnologica degli ultimi anni. E chissà quanto ancora potrà migliorare la nostra vita in futuro grazie alla ricerca scientifica".

Nei video mostrati nel post su Instagram Bebe Vio ha mostrato i movimenti effettuati durante il collaudo con i nuovi arti, che sono stati creati dall'azienda tedesca Ottobock che le fornirà il nuovo materiale. L'atleta azzurra ha spiegato che alcuni dettagli devono essere ancora sistemati, tra questi anche il colore, bisogna scegliere tra il bianco e il nero, e ha chiesto un consiglio a chi la segue.

Bebe Vio è una grandissima campionessa, a soli 24 anni può fregiarsi dei titoli di campionessa paralimpica e mondiale, e ha vinto pure gli Europei. Un palmares straordinario quello dell'atleta veneta che si è riconfermata ai Giochi Paralimpici di Tokyo, dove ha vinto un oro e un argento esattamente come aveva fatto a Rio nel 2016. Vanta anche quattro medaglie d'oro e cinque agli Europei. L'ultimo grande successo, quello ottenuto lo scorso agosto nei Giochi di Tokyo, è stato probabilmente quello più bello. Perché pochi mesi prima delle Paralimpiadi aveva rischiato grosso a causa di un'infezione.