Conor McGregor riverito dal suo maggiordomo finisce nella bufera: “Non puoi comprare la classe” Mentre insiste che le sue intenzioni di comprare il Chelsea sono più che serie, Conor McGregor viene sommerso di critiche per il video in cui ostenta i servizi resigli da un maggiordomo molto ossequioso.

A cura di Paolo Fiorenza

Conor McGregor fa sempre notizia, sia che si alleni duramente per tornare a combattere sull'ottagono dopo il tremendo infortunio dello scorso luglio nell'incontro perso con Dustin Poirier, sia che annunci del tutto a sorpresa di voler comprare il Chelsea messo in vendita da Roman Abramovich in seguito allo scoppiare della guerra tra Russia a Ucraina. Un interesse che è stato bollato come puramente pubblicitario da chi ritiene il 33enne lottatore irlandese neanche lontanamente in grado di affrontare – almeno da solo – la spesa richiesta per comprare il club londinese.

Si parte da una valutazione astronomica di 3 miliardi di sterline, ma McGregor fa capire di voler fare le cose sul serio quando comunica di aver presentato un'offerta ufficiale di 1,5 milioni di sterline (1,8 miliardi di euro), comunque una cifra mostruosa, per prendersi il Chelsea. Quest'ultimo tweet è stato poi cancellato, come spesso fa il nativo di Dublino, ma resta online quello che annuncia la volontà di acquisto, ribadita recentemente con un paio di altri post in risposta a chi mette in dubbio la serietà delle sue intenzioni.

Detto che Abramovich sembra intenzionato ad affidare il Chelsea in ben altre e più solide mani – dal punto di vista sia finanziario che emotivo – McGregor nelle ultime ore è finito nella bufera social Oltremanica per un bizzarro video postato su Twitter. Nel filmato si vede il lottatore di MMA – in una location che somiglia ad un albergo di lusso – inalare il vapore che esce da un diffusore di oli essenziali. Un uomo che sembra essere un maggiordomo, con indosso un'uniforme beige, appare accanto a lui con un vassoio che porta un contenitore di pillole. Dopo essersi messo le pillole in bocca, McGregor chiede al suo sottoposto di portargli una bottiglia d'acqua, mostrata a favore di telecamera per far capire che non è alcol…

Dopo aver bevuto un po' d'acqua per mandare giù le pillole, l'irlandese tiene la bottiglia sospesa finché l'uomo non riappare e la porta via in maniera molto ossequiosa. Un'ostentazione del suo stile di vita lussuoso che ha provocato reazioni non esattamente benevole sotto il post, che è stato successivamente cancellato. In molti hanno infatti sottolineato che McGregor non è certo nato ricco, anzi tutt'altro, e scene così mortificano sia le sue origini che la persona ripresa nel video.

"Sta usando quel pover'uomo per un video", ha scritto un follower, mentre un altro ha aggiunto: "Un maggiordomo? Perché? Con tutti i soldi del mondo ma non ne avrei mai uno". Un altro tifoso era semplicemente perplesso e ha chiesto: "Cos'è questo, campione?". Mentre altri ancora sono rimasti delusi dal fatto che McGregor avesse dimenticato le sue radici: "Questo è un esempio scioccante mostrato da Conor. Non molto tempo fa stava ancora prendendo il sussidio". La sentenza finale è stata quella racchiusa in un ulteriore commento: "Patetico, non puoi comprare la classe". Quanto McGregor se ne freghi delle critiche ricevute lo spiegano peraltro post come quello qua sotto…