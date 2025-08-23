sport
Conor McGregor rifila colpi pesanti a giovani atleti, i video in Italia fanno discutere: “Ti diverte?”

Conor McGregor criticato per un video in Italia: colpi duri contro giovani sparring partner, la dura reazione di Ben Askren.
A cura di Marco Beltrami
Conor McGregor è finito al centro di numerose critiche per un video circolato sul web. Il campione di arti marziali miste, che ha trascorso qualche giorno di vacanza a Napoli, si è allenato in una palestra con alcuni atleti molto giovani. In tanti si sono indignati per il suo comportamento: l'irlandese non ha lesinato colpi decisi ai ragazzi.

Perché Conor McGregor è stato criticato dopo gli allenamenti in Italia

The Notorious si è confrontato con un paio di lottatori molto giovani e apparentemente tutt'altro che esperti. Sia nel primo che nel secondo allenamento, Conor McGregor ha colpito con forza. Certo, non ha affondato i suoi pugni, ma il classe 1988 non ha fatto sconti nonostante l'abisso tecnico ed esperienziale con i ragazzi, che si sono difesi in malo modo.

Colpi ai giovani atleti, McGregor non si risparmia

Il secondo "avversario" in particolare ha anche rimediato un pugno in pieno volto, con McGregor che si è prontamente scusato per la botta, continuando però a spingere con una differenza di peso specifico notevole. Forse, anche per rispetto dei suoi sparring partner, McGregor ha cercato di comportarsi come se di fronte avesse atleti formati e competitivi, ma i due giovani ne hanno comunque fatto le spese.

Andrea D'Amico: "In Italia i giovani non hanno tempo di diventare campioni, il modello è da cambiare"

Ben Askren, leggenda delle arti marziali miste e della lotta libera, è stato molto critico nei confronti di McGregor: “Che cosa dimostra o cosa ti fa migliorare il picchiare combattenti che non sono bravi? Questi video sono così stupidi". E non è stato l'unico, a giudicare dai commenti al post che lo stesso Conor ha poi ricondiviso anche sui social.

In realtà, anche lo stesso McGregor non è sembrato in grandissima forma. Il tema del ritorno alle gare con lui è sempre attuale: si è parlato di un possibile rientro nella prossima stagione, ma in passato non sono mancate indiscrezioni di questo tipo. Nel frattempo Conor non perde occasione per mostrare i suoi allenamenti, intensi e non, anche quando questi finiscono inevitabilmente per far discutere.

