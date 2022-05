Conegliano-VakifBank Istanbul finale Champions League di volley femminile: dove vederla in diretta TV e streaming Oggi l’Imoco Conegliano sfida nella finale di Cev Champions League di volley femminile il VakifBank Istanbul, per la seconda volta consecutiva dopo l’anno scorso, in cui aveva trionfato. Le ragazze trascinate da Paola Egonu cercheranno di difendere il titolo.

A cura di Enrico Scoccimarro

Oggi va in scena la finale di Cev Champions League di volley femminile fra Imoco Conegliano e VakifBank Istanbul all'Arena Stožice di Lubiana. La squadra veneta, trascinata dalla fuoriclasse Paola Egonu, cercherà in tutti i modi di bissare il titolo di campionesse d'Europa e difenderlo dalla squadra turca, che vorrà vendicarsi: la sfida finale è infatti un remake della precedente edizione, in cui il Conegliano aveva alzato il trofeo vincendo per 3-2. Nel percorso che le ha riportate in finale, le ragazze del coach Daniele Santarelli hanno battuto nel derby il Monza nella doppia sfida dei quarti di finale per 3-0 e 3-1. Sono poi approdate direttamente in finale a causa dell'esclusione delle squadre russe dalla competizione. La squadra di Istanbul, invece, ha sconfitto in semifinale il Fenerbahce nel derby d'Istanbul, ribaltando l'1-3 dell'andata con un 3-0.

Dopo il termine di questa sfida, nello stesso palazzetto si terrà la finale maschile della stessa competizione, con Trento che invece cercherà la propria vendetta in un altro remake dell'anno scorso, contro la squadra polacca ZAKSA.

Finale Champions League di volley, dove vedere Conegliano-VakifBank in diretta TV e streaming su Rai e Sky

Il match conclusivo della Cev Champions League sarà visibile in chiaro su Rai Sport + HD. Inoltre, sarà anche disponibile per gli abbonati su Discovery + e in diretta tv su Eurosport 1. Quest'ultimo canale è facilmente rintracciabile sulle piattaforme streaming Sky Go, Now, Timvision e Dazn.

A che ora si gioca la finale di Champions League di volley femminile

Le ragazze del Carraro Imoco Conegliano scenderanno sul campo dell'arena di Lubiano, in Slovenia, oggi domenica 22 maggio alle 18.00 e sfideranno per la seconda volta consecutiva in finale il VakifBank Istanbul. Al termine della sfida, il campo sarà preparato per ospitare la finale di Champions maschile fra Itas Trentino e Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle.