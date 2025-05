video suggerito

Conegliano pigliatutto, è ancora sul tetto d'Europa: batte Scandicci e conquista di nuovo la Champions L'Imoco Conegliano completa una stagione storica: netto 3-0 su Scandicci nella finale di Champions League e Grande Slam centrato. È il terzo trionfo europeo in cinque anni per la squadra veneta.

A cura di Michele Mazzeo

Conegliano scrive una nuova pagina di storia nella pallavolo femminile europea. Le Pantere conquistano la Champions League 2025 dominando in tre set (25-16, 25-21, 25-19) contro la Savino Del Bene Scandicci, in una finale tutta italiana che segna la consacrazione definitiva dell’Imoco come regina del continente. Per la formazione guidata da Daniele Santarelli è il quinto trofeo stagionale, il terzo titolo europeo negli ultimi cinque anni, e il 29° trofeo complessivo nella storia del club.

Il successo odierno consente alle venete di completare un clamoroso Grande Slam, il primo nella storia della pallavolo italiana femminile: Supercoppa (settembre 2024), Mondiale per Club (dicembre 2024), Coppa Italia (febbraio 2025), Scudetto (aprile 2025) e ora la Champions. Un'impresa mai riuscita prima a una squadra tricolore.

La finale, giocata all’Ulker Sports Arena di Istanbul, è stata a senso unico. Conegliano ha imposto il proprio ritmo fin dall'inizio, chiudendo il primo set in appena 20 minuti con cinque muri vincenti e una prestazione monstre di Isabelle Haak: 8 attacchi su 12 a segno e 9 punti complessivi nel parziale. Nel secondo set continua la sinfonia veneta, con Gabi protagonista in difesa e Haak implacabile anche al servizio. Il punto del 22-13, nato da un doppio salvataggio Gabi-De Gennaro, diventa simbolo di una squadra semplicemente inarrestabile. Nel terzo parziale Conegliano gestisce e chiude senza affanni, trascinata ancora da Haak, eletta MVP della finale. Scandicci, che aveva disputato un eccellente percorso europeo, deve accontentarsi di una comunque prestigiosa medaglia d’argento.

Sul podio sale anche la Vero Volley Milano, che nella finale per il terzo posto supera il VakifBank Istanbul per 3-1 (25-15, 25-19, 23-25, 25-18), completando un inedito podio europeo tutto italiano. Paola Egonu, con 21 punti, è la miglior realizzatrice, ma l’ultima recita di Cazaute, decisiva nel match, è il vero valore aggiunto per le lombarde. In uscita anche Daalderop e soprattutto la capitana Alessia Orro, destinata al Fenerbahçe dopo cinque stagioni in maglia rosa.

Conegliano chiude la stagione con una superiorità netta in ogni fondamentale evidenziando un dominio tecnico e mentale costruito con continuità e profondità di rosa. Monica De Gennaro, colonna storica della squadra, sigilla con questo trionfo la sua 29ª coppa, tutte vinte con la maglia gialloblù dal 2013 a oggi.