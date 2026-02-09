Chi ha vinto il Super Bowl 2026 dopo le polemiche per l’halftime show e lo scandalo Mack Hollins

I Seattle Seahawks battono i Patriots 29-13 nel Super Bowl 2026, ma a far discutere sono il look da carcerato di Mack Hollins e lo scontro a distanza tra Trump e Bad Bunny durante l’Halftime Show.

Il Super Bowl 2026 non ha tradito le aspettative in termini di spettacolo e non solo per il match vero e proprio che ha visto i Seattle Seahawks laurearsi campioni, battendo i New England Patriots 29-13. Sin dall'arrivo dei giocatori, l'atmosfera è diventata calda come confermato dal look molto curioso di Mack Hollins che ha fatto discutere a livello globale. Come se non bastasse poi ecco l'attesissimo halftime show con l'esibizione di Bad Bunny, a rendere tutto ulteriormente incandescente.

Perché Mack Hollins è arrivato per giocare il Super Bowl incatenato e con la mascherina

Il ricevitore dei Patriots è arrivato al Levi's Stadium di Santa Clara in California, con una tuta da carcerato rosso, ammanettato e con le catene anche alle caviglie. Come se non bastasse poi Hollins indossava una maschera che ha richiamato alla memoria quella di Hannibal Lecter, celebre personaggio del film "Il Silenzio degli Innocenti". Ha camminato guardando fieramente davanti a sé senza rivolgere una sola attenzione ai cronisti assiepati ai lati del corridoio che portava agli spogliatoi.

Cosa c'è dietro questa scelta assolutamente imprevedibile? Il New York Times ha ricostruito ogni dettaglio considerando che Collins non è nuovo a queste provocazioni. Innanzitutto la tuta con la scritta Range 13 è un riferimento all'ala impenetrabile e super sicura del carcere di massima sicurezza (supermax) ADX Florence in Colorado che ospita i detenuti più pericolosi d'America. Per quanto riguarda poi il camminare a piedi nudi, non è certo una sorpresa: Hollins che è un personaggio particolare preferisce a quanto pare evitare scarpe e calze, come mostrato anche in passato in altri pre-partita. Tra le mani poi aveva una maglia da football, dedicata al suo allenatore Mike Vrabel, con la scritta Warriors, un omaggio al film I guerrieri della notte (The Warriors), litemotiv dei Patriots durante la corsa playoff.

La polemica con Trump e l'ICE

Sui social in molti hanno visto in questo look un modo di lanciare un messaggio contro l'amministrazione Trump, per il modus operandi dell'ICE (ovvero l'agenzia federale del Dipartimento della Sicurezza Interna responsabile del controllo delle frontiere, delle dogane e dell'immigrazione).

Bad Bunny nell'half-time show, Trump durissimo

Poi nell’attesissimo Half time show, Bad Bunny ha fatto esplodere di entusiasmo il Levi's Stadium, con la sua esibizione fortemente contestata in diretta dal presidente USA Trump che l’ha definita “una delle peggiori di sempre", criticando il fatto che fosse “completamente in spagnolo”. Una situazione figlia anche delle tensioni dei giorni scorsi, con il rapper che aveva contestato a sua volta l’operato dell’ICE in occasione dei Grammy. Un’esibizione la sua in cui ha mostrato le bandiere di Porto Rico e degli altri paesi latini e del Centro America con il messaggio “Insieme siamo l’America".

Chi ha vinto il Super Bowl, trionfo dei Seahawks

La partita vera e propria è quasi finita in secondo piano, con i Seahawks che hanno sfruttato una grande difesa per confermare i pronostici della vigilia. Solo nel finale sul 12-0, il match è diventato più divertente, ma non c'è stato nulla da fare per i New England Patriots, battuti 29:13. Un'altra delusione per Trump che tifava proprio per gli sconfitti.