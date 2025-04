video suggerito

Chabal ha perso la memoria: "Non ricordo nulla della mia vita. Nessuna partita, solo 2-3 momenti" Sebastien Chabal, uno degli sportivi più popolari di Francia, ha parlato dei problemi di memoria molto gravi legati alla sua avventura professionale.

A cura di Marco Beltrami

Pochi rugbisti sono stati iconici come Sébastien Chabal. Il gigante francese ha fatto la storia della palla ovale del suo Paese, anche grazie al suo particolare look con barba e capelli lunghi costatogli tanti soprannomi. Il classe 1977 però ha pagato dazio alla passione che lo ha accompagnato durante la sua vita, con danni che purtroppo sembrano permanenti. In un podcast infatti "La bestia" o "Uomo delle caverne" ha parlato dei suoi problemi di memoria molto seri che gli impediscono di ricordare tutta la sua avventura professionale ma anche la sua vita privata.

Chabal e i problemi di memoria, non ricorda il suo passato da rugbista

Nessuna memoria delle sue gesta in campo per Chabal che alle volte addirittura ha messo in dubbio il fatto di essere stato un rugbista di altissimo livello. Una situazione figlia dei numerosi traumi legati ai colpi ricevuti alla testa durante la attività agonistica. Un problema sempre attuale nel mondo del rugby e che continua a spingere i vertici di questo sport a pensare a possibili soluzioni per cercare di limitare i danni. Una prospettiva di difficile concretizzazione.

Chabal ai microfoni di Legend ha spiegato di non ricordare nemmeno una singola partita giocata: "Non ricordo una sola partita, non ricordo un solo secondo di una partita di rugby che ho giocato. Non ricordo nemmeno una delle 62 Marsigliesi (l'inno nazionale francese, ndr) a cui ho assistito. A volte dico a mia moglie: ‘In realtà, non ero io a giocare a rugby. Non ne parlo, perché sono affari miei, ma questo è perché abbiamo preso qualche colpo sul capo". Si sente addirittura un impostore alle volte Chabal che non riesce a darsi pace: "Siccome ho sempre pensato di essere un po' un impostore, visto che ci sono arrivato un po' per caso… Non ricordando, ho l'impressione di non essere io".

Chabal non ricorda la nascita di sua figlia

Passi per le partite e le esperienze in campo, quello che pesa di più all'ex campione è il fatto di non ricordare anche episodi importanti della sua vita privata. Tante gioie sono state di fatto cancellate di colpo: "Se ricordo la nascita di mia figlia? No. Ho qualche ricordo d'infanzia, ma credo sia perché me li hanno raccontati". Ma cosa sta facendo dunque Chabal per cercare di trovare una soluzione o limitare i danni? Niente. La sua risposta sull'argomento cure è perentoria: "Curarmi, perché farlo? La memoria non tornerà. Sto riscoprendo la mia vita. Prima di giocare a rugby, non mi ero mai reso conto di non ricordare nulla".

Chi è Chabal, la bestia francese del rugby

L’orco, la bestia francese, Rasputin, Attila, i soprannomi si sprecano per Sébastien Chabal, uno dei migliori interpreti del ruolo di terza linea centro. Popolarissimo in Francia dove è diventato uno degli sportivi più famosi, ha militato in patria e in Inghilterra, collezionando 62 presenze con la nazionale della Francia. Al suo attivo un campionato inglese, una Challenge Cup e una Pro D2. Dal rugby al cinema e alla TV, Chabal si è reso protagonista di diversi sport pubblicitari e anche in alcuni cameo cinematografici.