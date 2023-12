Castellet perde i sensi dopo una caduta tremenda in snowboard: 6 costole fratturate e pneumotorace Terribile incidente per Queralt Castellet, campionessa di snowboard, durante la tappa dei Mondiali a Denver. Ha perso il controllo della tavola picchiando il capo sul bordo pista per poi scivolare esanime. Ha riportato la frattura di 6 costole e un collasso polmonare ma è fuori pericolo: “Grata di essere ancora qui, dopo aver raccolto tutti i pezzi…” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Paura per Queralt Castellet, 34enne campionessa spagnola di snowboard e già argento alle Olimpiadi di Pechino 2022, che è stata vittima di una durissima caduta sabato scorso durante la Coppa del Mondo di tappa a Copper Mountain, in America, sbattendo a bordo pista e perdendo i sensi. Ricoverata d'urgenza, ha riportando la frattura di sei costole oltre ad un collasso polmonare: "Sono stata fortunata, ma fa parte del gioco", il commento dal letto dell'ospedale, giovedì, attraverso i suoi canali social.

Un incidente terribile per il quale si è temuto il peggio, quando Queralt Castellet ha perso il controllo della propria tavola e sull'halfpipe ha violentemente sbattuto prima di restare esanime a terra a centro pista, subito assistita dai soccorsi. "Sono stati dieci minuti di puro panico" ha confermato, poi, il direttore generale e sportivo della Reale Federazione Spagnola di Sport Invernali (RFEDI), Olmo Hernán rivivendo il momento dello schianto. "Fortunatamente non ha avuto problemi alla testa, alle gambe o ai fianchi. Che ora possa tornare a casa per riprendersi" ha poi concluso "cosa che non sapevamo quando sarebbe successo, ed è questa la notizia migliore".

La sequenza della caduta di Castellet è stata scioccante: dopo aver colpito forte su uno dei bordi superiori dell'halfpipe con il caschetto, ha perso subito conoscenza, crollando violentemente sul bordo obliquo della pista e scivolando a corpo morto fino al centro. Nessun movimento, nessun cenno e così è scattato l'allarme: per la 34enne spagnola la corsa in ospedale e gli immediati controlli medici che ne hanno confermato conseguenze gravi: sei costole fratturate oltre ad aver subito un collasso polmonare con conseguente pneumotorace.

"Sono felice di essere ancora intera e che sia proprio così. Fa parte del gioco. Grata di essere ancora qui dopo aver raccolto tutti i pezzi…". Nella giornata di giovedì, dal letto di ospedale in cui si trova ancora in attesa di essere dimessa e iniziare la riabilitazione, Queralt Castellet ha pubblicato le sue prime foto e il suo primo post dopo l'incidente. "E' stato uno spavento, ho temuto per la mia vita… ma alla fine è un'altra esperienza da cui imparare" ha scritto la spagnola attualmente al quinto posto della Coppa del Mondo di snowboard. "Mi sento fortunata di essere qui alla fine di tutto… e che, anche se non sarà un percorso piacevole, mi riprenderò da tutto"