Campione di bodybuilding muore accoltellato durante una lite con la fidanzata: inseguito per le scale

Valter de Vargas Aita, 41enne campione brasiliano di body building, è morto in seguito alle coltellate ricevute durante una lite con la fidanzata 43enne, che a sua volta è stata colpita con fendenti nella colluttazione ed è stata portata in ospedale in gravi condizioni.

Valter de Vargas Aita accoltellato a morte dalla fidanzata: ha provato a scappare per le scale

Le foto che sono state diffuse del pianerottolo prospiciente l'appartamento in cui la coppia viveva descrivono in maniera drammatica i momenti in cui il culturista ha capito che la donna che aveva di fronte lo stava ammazzando e non aveva altra scelta che fuggire per le scale. Tutto inutile, visto che Aita è stato accoltellato al collo, al volto, all'addome e alla schiena durante l'efferata aggressione avvenuta domenica mattina per cause al momento sconosciute.

Le immagini scattate sul luogo del delitto mostrano tracce abbondanti di sangue sparse ovunque mentre Aita cercava di fuggire dalla furia omicida della sua compagna, prima di crollare morto sulle scale del suo palazzo a Chapecó, nel Brasile meridionale.

Le foto della scena del delitto: sangue ovunque

La Divisione Omicidi della polizia è intervenuta dopo una segnalazione fatta dai vicini di casa, che avevano sentito i rumori inequivocabili di una violenta lite tra i due. Le forze dell'ordine, una volta giunte sul posto, non hanno potuto che constatare l'avvenuto decesso: per Valter non c'è stato nulla da fare, né lo ha potuto aiutare la gigantesca stazza che ne aveva fatto un body builder molto conosciuto in Brasile.

La compagna del bodybuilder versa in gravi condizioni: aveva già un mandato di cattura pendente

È ancora viva invece la sua fidanzata, che tuttavia versa in condizioni critiche in ospedale. Soccorsa e sottoposta a intervento chirurgico, è in pericolo di vita. La donna peraltro aveva già un mandato di cattura pendente per rapina a mano armata e rischiava una condanna a 15 anni di carcere. Se sopravvive, rimarrà in custodia cautelare in ospedale e la polizia presenterà un nuovo mandato di arresto, questa volta per omicidio.

Aita era un veterano delle competizioni, con all'attivo oltre un decennio di gare: in passato si era classificato secondo in una competizione della World Fitness Federation ed era stato cinque volte campione statale di bodybuilding. Lavorava inoltre anche come personal trainer, condividendo la sua dieta e i suoi programmi di allenamento con migliaia di follower sul suo profilo Instagram.