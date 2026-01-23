Cameron Smotherman crolla dopo essere sceso dalla bilancia: paura alla pesatura di MMA

Il lottatore di MMA statunitense Cameron Smotherman è crollato al suolo perdendo conoscenza dopo la pesatura prematch a Las Vegas. Subito soccorso, si è ripreso ed è stato portato in ospedale. Molto probabilmente è stato vittima di un ‘taglio del peso’ estremo nelle ore precedenti.

Si sono vissuti momenti drammatici a Las Vegas durante la pesatura prima del combattimento di MMA (in programma domani nel sottoclou del match per il titolo tra Paddy Pimblett e Justin Gaethje) che avrebbe dovuto vedere di fronte i pesi gallo Cameron Smotherman e Ricky Turcios. Il primo è svenuto appena dopo essere sceso dalla bilancia. Grande lo spavento, rientrato poco dopo quando Smotherman ha ripreso conoscenza e si è messo a sedere a terra. Ovviamente ora c'è da capire cosa sia accaduto di preciso, anche se tutto porta a pensare che si sia trattato (come già avvenuto in passato ad altri lottatori) delle conseguenze di un ‘taglio del peso' portato all'estremo, quando nelle ultime ore prima della pesatura – proprio per stare entro i limiti della categoria – si sottopone il proprio corpo a uno stress fortissimo, perdendo tanti chili sotto forma di liquidi (che non possono essere reintrodotti se non dopo).

La drammatica perdita di conoscenza di Cameron Smotherman dopo la pesatura prematch di MMA

È chiaro che a questo punto quasi certamente l'incontro di sabato sera in Nevada sarà annullato. Il 28enne statunitense, soprannominato ‘The Baby-Faced Killer' (l'assassino dalla faccia da bambino, record da professionista nelle Arti Marziali Miste di 12 vittorie e 6 sconfitte), era appena sceso dalla bilancia, quando ha fatto pochi passi ed è crollato al suolo a faccia in giù. Smotherman è stato stato subito soccorso sul posto dal personale medico, tornando poco dopo cosciente. Successivamente ha ricevuto ulteriore assistenza nel backstage dai membri del suo team ed è stato portato in ospedale.

Cos'è il ‘taglio del peso' negli sport da combattimento e perché è rischioso

Il ‘taglio del peso' è una pratica diffusa negli sport da combattimento, pugilato e MMA in primis, dove gli atleti perdono rapidamente fino anche a 12-15 kg negli ultimi giorni prima della pesatura per rientrare nei limiti della categoria, per poi reidratarsi e recuperare peso nelle 24-36 ore successive. Tra saune e quant'altro, il lottatore si sottopone a un processo che è devastante per il corpo, una ‘disidratazione controllata' che può causare svenimenti, problemi renali, crampi, riduzione delle capacità cognitive e persino rischi mortali se non gestito bene. Nel caso di Smotherman, è molto probabile che il drammatico episodio sia stato scatenato da una disidratazione portata all'estremo, a causa dei tanti, troppi, chili da togliersi di dosso.