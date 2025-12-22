Brutte immagini dalla NFL: Metcalf riconosce il tifoso “molesto”, la reazione in diretta è violenta

L’episodio avvenuto durante una partita a Detroit, lo spettatore era stato segnalato dallo stesso giocatore nei mesi scorsi. La reazione del giocatore ha destato scalpore.

DK Metcalf è il wide receiver dei Pittsburgh Steelers che rischia una squalifica pesante e sanzioni accessorie altrettanto onerose per aver mollato un cazzotto in faccia a un tifoso avversario durante il match di NFL giocato a Detroit. Il motivo? Lo avrebbe infastidito, con ogni probabilità insultato, fino a provocare la reazione violenta del giocatore. Una reazione spropositata che ha un precedente tra lo stesso spettatore e Metcalf: finito spesso in passato nel mirino di quella persona che, col volto travisato da una vistosa parrucca riccia e di colore blu, ancora una volta ne avrebbe approfittato per stuzzicare il suo "bersaglio" con frasi di scherno al limite delle offese razziste.

Metclaf reagisce male dopo il battibecco con un tifoso

L'episodio che ha destato scalpore è avvenuto durante il primo tempo della partita. Metcalf si trovava in piedi accanto agli spalti dietro la panchina degli Steelers mentre il tifoso era proteso in avanti oltre la recinzione, quasi sembrasse di fronteggiare il giocatore. L'uomo aveva una parrucca blu e brandiva una maglia gialla numero 4 dei Pittsburgh, dettaglio che gli sarebbe servito per attirare l'attenzione di Metcalf. È stato in quel momento che il wide receiver, riconosciutala, ha allungato il braccio destro per dare uno strattone alla persona che lo infastidiva. Non si è limitato a tirargli la maglietta: gli ha sferrato anche un pugno colpendolo al viso, salvo allontanarsi poco dopo.

Il giocatore ha proseguito l'incontro regolarmente, com'è possibile? Il collegio degli arbitri non ha potuto pronunciarsi sull'atteggiamento di Metcalf, così da valutarne l'espulsione, perché gli ufficiali di campo non hanno fischiato alcuna irregolarità.

Il precedente: lo spettatore era già stato segnalato dal giocatore

Si è trattato di un raptus di follia? No, a giudicare da quanto emerso contestualmente a quello spiacevole incidente. Secondo quanto raccolto dai media, nella scorsa stagione era stato proprio Metcalf a segnalare quel tifoso al personale addetto alla sicurezza mentre giocava a Seattle la scorsa stagione. Lo stesso giocatore ha preferito non parlare con i giornalisti dopo la vittoria degli Steelers per 29-24.

Il caso di Metcalf ha riportato alla memoria un'altra situazione del genere che s'è verificata a settembre scorso. La NFL non ha multato né sospeso il quarterback dei Baltimore Ravens Lamar Jackson per un "contatto fisico" con un tifoso sugli spalti. Un brutto episodio verificatosi durante un incontro coi Buffalo Bills. Allora, però, la responsabilità della rissa fu subito chiara e la colpa data al tifoso.