Bray Wyatt, morto il wrestler ex campione della WWE: stroncato da infarto a 36 anni Il wrestling piange la prematura scomparsa di Bray Wyatt, ovvero Windham Lawrence Rotunda. Sono state rese note le cause della morte.

A cura di Marco Beltrami

La notizia della morte improvvisa di Bray Wyatt ha sconvolto il mondo del wrestling. Il gigante di Brooksville se n'è andato a soli 36 anni tra lo sgomento di colleghi e addetti ai lavori, che hanno manifestato tutto il loro cordoglio sui social preparandosi a celebrazioni pubbliche durante i prossimi eventi.

Windham Lawrence Rotunda ha seguito le orme dei suoi parenti, dedicandosi sin da giovanissimo al wrestling. Sia il nonno, BlackJack Mulligan, che gli zii e il papà si sono confrontati con questa disciplina facendo appassionare anche questo ragazzone dal cuore d'oro. Una carriera in crescendo e ricca di soddisfazioni per Rotunda che aveva ricoperto diversi ruoli, dando vita a numerosi personaggi iconici.

Dal debutto nella Florida Florida Championship Wrestling come Duke Rotundo con i primi titoli,, fino agli eventi per la WWE, con i confronti con mostri sacri del ring. Husky Harris, poi Axel Mulligan, e poi ecco Bray Wyatt personaggio fondamentale per la memorabile Wyat Family. Popolarità in crescita per Windham che si è dato poi alle competizioni singole.

Sono arrivati così i titoli prestigiosi nella WWE, e poi altri due personaggi completamente nuovi ovvero quello di un conduttore di un programma per bambini un po' pazzo "The Firefly Funhouse" e il suo alter ego demoniaco, The Fiend. Con questa "maschera" si rese protagonista di un memorabile evento con John Cena a WrestleMania 36 e a due regni come WWE Universal Champion. A seguire nel suo ritorno nell'ottobre 2022, Wyatt andò sul ring in 12 occasioni, anche se l'unico incontro televisivo è stato la Royal Rumble del 2023.

Nella sua carriera, Rotunda per un periodo decise di abbandonare il wrestling tentando anche la carriera cinematografica nel mondo dell'horror. A quanto pare dovette anche fare i conti con problemi di salute che precludevano la possibilità di darsi ai combattimenti. Una situazione che sembrava superata per questo gigante buono, molto stimato da colleghi e addetti ai lavori.

La notizia della morte ha lasciato tutti senza parole con l'ex campione della WWE Paul Levesque che ha annunciato: "Ho appena ricevuto una chiamata dal WWE Hall of Famer Mike Rotunda che ci ha informato della tragica notizia che il nostro membro a vita della famiglia della WWE Windham Rotunda – noto anche come Bray Wyatt – è morto inaspettatamente oggi. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e chiediamo che tutti rispettino la loro privacy in questo momento". Nelle ore successive all'annuncio è stato reso noto che Wyatt, padre di quattro figli, è deceduto per un arresto cardiaco.

Sean Ross Sapp di Fightful ha rivelato che il Covid contratto mesi fa aveva complicato il suo quadro clinico già molto complicato: "Mi è stato dato il permesso di rivelare che all'inizio di quest'anno Windham Rotunda (Bray Wyatt) ha contratto il COVID che ha esacerbato un problema cardiaco", ha scritto Sapp. "Ci sono stati molti progressi positivi verso il suo ritorno e la sua guarigione. Purtroppo oggi ha avuto un infarto ed è deceduto".