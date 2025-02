video suggerito

Bolt nomina l'unico che può battere il suo record: a Parigi si è classificato ultimo nei 100 metri Non è Gout Gout e neanche Divine Iheme, li due astri nascenti dell'atletica: Bolt sceglie un solo velocista che potrebbe infrangere il suo leggendario record.

A cura di Ada Cotugno

C'è soltanto un velocista che potrebbe infrangere il record di Usain Bolt: la stella giamaicana si gode da lontano il mondo dello sport, osservando con particolare attenzione le nuove leve che potrebbero ripercorrere i suoi passi e stabilire nuovi record. Sono diverse le stelline che si distinguono in ogni parte del mondo, come l'australiano Gout Gout che ha frantumato un suo primato giovanile e il britannico Divine Iheme che si avvicina molto ai tempi che aveva stabilito in giovane età.

Si tratta di adolescenti dalle belle speranze che hanno già iscritto la storia per le competizioni alle quali partecipano, ma l'ex velocista ha scelto soltanto un nome come suo erede e non è nessuno dei due gioiellini. Nel corso dell'intervista a The Fix Podcast Bolt ha sorpreso tutti nominando quasi a sorpresa l'unico che potrebbe superarlo: si tratta di Oblique Seville, l'unico che ha ricevuto la benedizione dalla grande leggenda di questo sport.

Chi sarà l'erede di Usain Bolt

Il grande campione non va troppo lontano da casa sua quando gli viene chiesto di designare il suo erede. Bolt sceglie Seville, un nome già noto agli appassionati di atletica leggera: è un suo connazionale nato nel 2001 che si è già fatto notare in alcune gare negli ultimi anni e che ha partecipato anche alle ultime Olimpiadi. Secondo il giamaicano potrebbe essere l'unico attualmente in attività a battere il suo leggendario record sui 100 metri piani: "Sento che Obilque può battermi. Lo sento, sono sicuro che ci sia un qualcosa, ci sia il potenziale per farlo". Nel suo discorso non vengono citati Gout Gout e Divine Iheme, i due giovanissimi che si stanno facendo largo nel mondo della corsa registrando numeri mostruosi.

Seville si allena con l'ex preparatore di Bolt, Glen Mills, una sorta di investitura in anticipo per lui che in bacheca al momento ha soltanto il bronzo nella 4×100 ai Mondiali di Budapest 2023. Alle Olimpiadi di Parigi però non è riuscito a spiccare: ha chiuso le semifinali dei dei 100 metri con il suo personal best di 9.81, ma nella finale vinta poi da Lyles è arrivato all'ultimo posto con il tempo di 9.91. Nonostante l'amarezza per il risultato secondo Bolt resta comunque tra i favoriti e soltanto il tempo potrà dare valore alla sua previsione.