Seville straordinario, straccia Lyles nei 100 metri in 9″82: lo allena l’ex preparatore di Usain Bolt Eccezionale prova a Kingston del 23enne giamaicano Oblique Seville che ha stampato al traguardo il campione del monda Noah Lyle con un tempo stratosferico: 9”82, il migliore degli ultimi due anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Incredibile impresa da parte del giamaicano Oblique Seville che è riuscito a battere il campione del mondo in carica, Noah Lyles prendendosi la vittoria sui 100 metri a Kingston e realizzando la miglior prestazione degli ultimi due anni. Il 23enne si è imposto con uno spettacolare 9″82 al Racer Grand Prix, con un vento a favore da 0,9 metri al secondo: ha battuto il suo precedente primato che era di 9″86, dando un fortissimo segnale anche in vista delle Olimpiadi di Parigi.

Una prova di forza e potenza con cui Seville non ha avuto alcun problema a mostrarsi come il miglior velocista al mondo in questo momento, con una finale dominata dal primo all'ultimo metro. Ottimo il ritorno nel finale da parte di Nyles in fantastica progressione ma nulla è valsa. L'americano è partito contratto e ha dovuto spingere subito per cercare di recuperare il gap dai blocchi. Seville ha invece gestito nella parte conclusiva i suoi primi 30 metri perfetti con cui ha preso sufficiente vantaggio per poi permettersi di guardare il proprio avversario poco prima della linea d'arrivo.

Chi è Oblique Seville, il giamaicano più veloce sui 100 metri

Il 23enne velocista giamaicano è allenato da Glen Mills, ex mentore dell'altra leggenda nazionale, Usain Bolt. Seville ha collezionato solo posti d'onore nelle ultime uscite al massimo livello senza mai riuscire a conquistare vittorie importanti. Era arrivato quarto con la staffetta nella 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo e nei 100 metri ai Mondiali nel 2022 sia in staffetta sia nei 100 metri. Poi ai Mondiali di Budapest 2023, il primo riconoscimento con il bronzo nella 4×100, mentre ancora ai piedi dal podio nei 100 metri. Ora, con la vittoria su Lyles e un tempo pazzesco, si è aperto la strada verso le Olimpiadi di Parigi dove si candida per un posto tra i grandi.