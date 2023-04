Bodybuilder tormentata sui social per il suo fisico scultoreo: “Ma cosa hai fatto al tuo corpo?” Vladislava Galagan è una ragazza russa molto popolare in patria e non solo per il suo fisico da bodybuilder. I suoi muscoli però le hanno attirato anche non poche critiche sui social.

A cura di Marco Beltrami

Sacrifici costanti, sia durante gli allenamenti che nella vita di tutti giorni, abnegazione e forza di volontà. Questo quello che muove Vladislava Galagan, un'atleta russa che è diventata molto popolare sui social per il suo fisico. Questa ragazza 26enne appassionata di fitness e bodybuilding, ha ottenuto risultati importanti che le hanno permesso di competere in diverse gare di culturismo mostrando i suoi muscoli d'acciaio.

Ha unito l'utile al dilettevole Galagan che vive e lavora a Praga e come molti suoi colleghi ha deciso di postare sui suoi profili social, i risultati dei suoi costanti e quotidiani allenamenti, alternati a foto relative alla sua vita privata. Una trasformazione fisica importante, che le ha permesso aumentare la massa muscolare: bicipiti, addominali, spalle e gambe enormi per questa ragazza che ha mostrato anche alcuni video e foto delle sue sedute in palestra.

Galagan mostra i bicipiti

Oltre ai tanti messaggi di chi la incoraggia a seguire la sua passione, complimentandosi per i suoi evidenti risultati, quella che è stata soprannominata come la versione femminile di Hulk, riceve anche parole tutt'altro che positive e in alcuni casi anche becere. In tanti infatti le criticano proprio l'aspetto fisico, con commenti negativi e insulti.

Gli "Haters" in particolare si sono scatenati ed è possibile trovare frequentemente attacchi come: "Sei terribile", "Mi spiace ma è disgustoso che tu abbia un corpo così e indossi abiti attillati", "Hai un corpo da uomo", "Peccato sei una una ragazza carina", "Come può una donna rovinarsi così", "Ma cosa hai fatto al tuo corpo" e così via.

Parole che però non hanno intaccato l'autostima e la forza mentale di Vladislava Galagan che per tutta risposta e senza alimentare ulteriori polemiche ha continuato a postare le immagini degli allenamenti sfiancanti, e dei risultati, alternate a quelle delle sue uscite. Sempre con il sorriso sulle labbra. Ci vuole ben altro per infastidirla e per farle rinunciare alla sua smisurata passione per il bodybuilding.