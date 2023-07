Atleta sbaglia strada poco prima del traguardo: l’errore clamoroso le costa la vittoria nella 10km Un inspiegabile e clamoroso nella 10km Peachtree Road Race è costata la vittoria all’etiope Senbere Teferi. Che ha sbagliato strada a pochi metri dal traguardo, lasciando via libera alle avversarie.

A cura di Alessio Pediglieri

Una corsa gestita alla perfezione, 10 chilometri percorsi da protagonista e il traguardo a pochi metri: per Senbere Teferi la 10km di Atlanta poteva trasformarsi nell'ennesimo trionfo personale e invece si è trasformata in una atroce beffa che ha fatto il giro del web. Colpa di un errore clamoroso per una professionista, annebbiata dalla fatica e ingannata da una delle moto della giuria.

Alla Peachtree Road Race di Atlanta, negli Stati Uniti, martedì 4 luglio doveva essere il giorno della conferma per Teferi di difendere il titolo conquistato nell'edizione precedente e invece l'attuale sarà ricordata per ben altri motivi, molto meno gratificanti. Le mezzofondista e maratoneta di origini etiopi non ha deluso le aspettative perché ha saputo gestire alla perfezione forze e fatica, portandosi in netto vantaggio sulle dirette avversarie nel rettifilo che conduceva all'arrivo.

La 28enne che nel 2021 ha conquistato anche l'oro ai campionati etiopi di mezza maratona era la più attesa tra le atlete in partenza e avrebbe potuto anche bissare il successo dello scorso anno sempre ottenuta ad Atlanta se non fosse incappata in un macroscopico errore ripreso in diretta TV. Le telecamere fisse disposte lungo l'ultimo rettilineo infatti stavano inquadrando Teferi mentre tutti i commentatori già si complimentavano per il suo bis quando ad un certo punto ha girato verso destra scomparendo dalle inquadrature.

Subito, sorpresa e stupore in diretta, mentre la corsa proseguiva regolarmente negli ultimi metri in cui Fotyen Tesfay ha continuato ad andare dritto seguendo il percorso regolare e tagliando per prima il traguardo. Il tempo di Tesfay è stato di 30 minuti e 43 secondi, riuscendo a iscrivere il proprio nome tra gli annali della gara. E Teferi? E' riapparsa sul tracciato qualche istante più tardi, completando la propria prestazione ma finendo sconsolatamente terza sulla linea d'arrivo.

La sorpresa non ha abbandonato la vincitrice della 10km Tesfay: "sono rimasta allibita e sconvolta da un errore così grave da parte di Senbere, perchè era davanti e in testa con merito. Non l'avrei mai raggiunta, poi ha preso quella curva…". "Ho visto il traguardo" ha poi spiegato Teferi. "All'inizio ho pensato che ieri non ci avessero mostrato molto bene dove fosse l'arrivo e quindi mi sono lasciata ingannare dalla moto. Ma subito dopo aver girato ho visto il segnale del traguardo davanti a me e ho provato a rientrare in gara. Ma sono davvero arrabbiata"

L'incredibile errore non solo è costato la vittoria ma anche un premio in denaro molto cospicuo a Teferi: il vincitore della gara guadagnava circa 10 mila euro, mentre per il secondo posto se ne ricevevano 5.000. Il terzo, occupato da Teferi, solamente 3.000 euro.