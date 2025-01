video suggerito

Annuncio shock di Tyson Fury, getta la spugna dopo la sconfitta contro Usyk: “Mi ritiro dalla boxe” Annuncio a sorpresa di Tyson Fury attraverso i social: “Sarà breve, ho deciso di ritirarmi dalla boxe”. A 36 anni, il pugile inglese ha così preso in contropiede tutti, mentre si parlava dell’evento del 2025 contro Anthony Joshua in quello che sarebbe stato il match del secolo della boxe britannica. The Gipsy King chiuderà la propria carriera con l’amarissima sconfitta contro Oleksandr Usyk. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Tyson Fury si ritira, lo ha deciso e annunciato lui stesso via social senza preavviso lasciando il mondo della boxe e dei suoi appassionati senza parole. Una decisione arrivata come un classico fulmine a ciel sereno, mentre molti attendevano l'ennesima sfida, che per molti era già data per scontata, contro il suo connazionale Anthony Joshua. "Mi sono divertito, mi ritiro dalla boxe" le parole in un video di pochi secondi, in cui il 36enne ha deciso di porre fine alla propria carriera nel modo meno prevedibile: con la sconfitta meno di un mese fa rimediata contro il suo eterno rivale, Oleksandr Usyk a Riad.

Tyson Fury si ritira dopo la sconfitta contro Usyk: "Mi sono divertito molto"

"The Gipsy King", il "Re Gitano" depone la corona per sempre: la sfida di quasi un mese fa, a Riad, che ha attirato su di sé l'attenzione mediatica globale per il replay contro Oleksandr Usyk è stata di fatto il "canto del cigno" del pluricampione inglese di boxe che ha scioccato tutti con la decisione di ritirarsi con una sconfitta. "Ciao a tutti, sarò breve" ha detto in uno scarno video su lproprio profilo Instagram nel pomeriggio del 13 gennaio 2025: "Vorrei annunciare il mio ritiro dalla boxe. Mi sono divertito molto, ho amato ogni minuto".

Già nel 2022 Fury aveva detto stop, poi era tornato sul ring

Non è la prima volta che Tyson Fury annuncia il proprio addio al ring ma questa volta sembra davvero l'epilogo. Già nell'agosto del 2022, dopo la sua vittoria contro Dillian Whyte aveva dato un comunicato simile: "Dopo aver tanto temporeggiato, ho finalmente deciso di ritirarmi il giorno del mio 34esimo compleanno", aveva twittato.

Per poi cambiare idea e ritornare sul ring e riprendere a lottare ripartendo dalla sfida contro Derek Chisora ​​​​a Londra, battendolo per KO tecnico. Ora però, questo annuncio segue anche le dichiarazioni che lo stesso Fury diede subito dopo l'amarissima sconfitta contro Usyk: "Una terza sfida? Non lo so, potrebbe esserci come no…"

Joshua-Fury bob si farà: nessun incontro del secolo per la boxe inglese

Fury, secondo la voce più diffusa adesso avrebbe dovuto prepare la sfida contro Anthony Joshua: il britannico aveva dichiarato pochi giorni fa di volere combattere contro Tyson Fury, che dal suo canto non aveva fino ad oggi, rinnegato la sfida. "Nel 2025, prenderò di mira Tyson Fury", aveva detto Joshua a NTA News, "voglio cogliere ogni opportunità che mi si presenta", puntando il dito per quello che sarebbe diventato il più grande appuntamento sul ring nella storia della boxe britannica. Che resterà, però, solo sulla carta.