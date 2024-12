Quanto guadagnano Tyson Fury e Oleksandr Usyk per la rivincita: la borsa da dividere è mostruosa

video suggerito

Tyson Fury e Oleksandr Usyk sono pronti a sfidarsi nuovamente. Lo scorso 18 maggio il pugile ucraino riuscì a infliggere la prima sconfitta di sempre al pugile britannico che perse così la corona dei pesi massimi. A dire il vero anche dopo una contestata decisione dei giudici. Ora c'è la rivincita, i due boxeur torneranno sul ring uno contro l'altro nell'atteso combattimento che si terrà sabato 21 dicembre sempre a Riyadh in Arabia Saudita. Diretta esclusiva su DAZN. In palio c'è la corona unificata dei pesi massimi. Per i due pugili una pioggia di milioni di dollari.

La rivincita tra Fury e Usyk di sabato 21 dicembre

Fury e Usyk di nuovo uno contro l'altro. Dopo la sfida di maggio, denominata ‘Ring of Fire' come una popolare canzone di Johnny Cash, ora si torna sul ring per la ‘Rivincita di Natale', prendendo in prestito il titolo di un film di Pupi Avati. Due pugili di alto livello con uno score invidiabile di nuovo uno contro l'altro. Tyson Fury, inglese 36 anni, 34 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta come score, proverà a prendersi la rivincita sull'ucraino Olekxandr Usyk, 37 anni mai KO in un incontro da professionista, che detiene tutte e quattro le corone dei pesi massimi.

Quando guadagnerà Tyson Fury per il combattimento con Usyk

Il pugile inglese aveva guadagnato di più rispetto a Usyk per l'incontro del mese di maggio. La cifra totale è stata di 85 milioni di sterline da dividere in due, praticamente circa 100 milioni. Il settanta percento è finito nelle case del ‘Gispy King', il restante in quelle del ‘Gatto' Usyk, che ha poi ulteriormente ricavato denaro grazie al successo e all'aver unificato le cinture.

La cifra che incasserà Usyk, il suo cachet è aumentato

Non è stato ancora reso noto il montepremi complessivo del combattimento bis. Ma pare probabile per non dire certo che in palio ci saranno oltre 110 milioni di sterline, che al cambio fanno oltre 130 milioni di euro. Stavolta la proporzione per la ripartizione sarà differente. Perché Usyk è il campione in carica ed è l'uomo che rappresenta l'attrazione principale dell'evento. Probabile che quella cifra possa essere divisa anche equamente dai due pugili.

Quando combattono Usyk-Fury e dove vederlo in diretta tv dall'Italia

Il combattimento dei pesi massimi unificato tra l'ucraino Oleksandr Usyk e l'inglese Tyson Fury andrà in scena sabato 21 dicembre a Riyadh e prenderà il via quando in Italia saranno le ore 21. Diretta TV e streaming possibile per gli abbonati di DAZN.