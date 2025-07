Ana Peleteiro perde il bambino dopo aver annunciato la gravidanza: “Il suo cuore non batte più”

L’atleta spagnola, medaglia olimpica e campionessa europea indoor in carica di salto triplo, ha raccontato su Instagram tutto il dolore per il grave lutto. “Ora è il momento per me di riposare”.

Il 6 luglio scorso Ana Peleteiro aveva annunciato di essere incinta ma la gioia di allora è stata spazzata via dal profondo dolore per aver perso il bambino. L'atleta spagnola ha condiviso su Instagram un post straziante nel quale ha raccontato cosa le è successo e le emozioni più forti provate quando ha saputo che il cuore della creatura s'era fermato. "Ragazzi, mi dispiace tanto, ma non abbiamo più battito cardiaco" è l'incipit del messaggio che ha come sfondo la foto di un cielo azzurro al di là delle nuvole. Un'immagine nella quale è raccolta tutta la tristezza che prova dentro di sé. La galiziana, medaglia olimpica e campionessa europea indoor in carica di salto triplo, la porta fuori e prova a elaborare quel grave lutto che l'ha colpita nel momento in cui tutto sembrava procedere bene.

Il messaggio straziante su Instagram: "Un altro angioletto in cielo"

"Queste sono probabilmente le parole che non vorreste mai sentire – ha aggiunto l'iberica -. Soprattutto perché sembrava che tutto andasse bene. Avevo sentito crescere la mia creatura poco a poco, ogni giorno, senza problemi. Avevo sentito anche il suo battito. E invece adesso ci troviamo ad attraversare uno dei momenti più difficili della nostra vita, ma lo affrontiamo più forti e uniti che mai". Tremenda davvero l'ultima frase che è l'estremo salute a quel piccolo (o piccola) che non ha avuto la felicità di stringere tra le proprie braccia. "Da oggi in poi, abbiamo un altro angioletto in cielo che veglia su di noi e ci protegge per il resto della nostra vita".

L'atleta sta bene: "Sono sotto farmaci, ho bisogno di riposo"

Poco dopo, Peleteiro ha pubblicato anche una storia per assicurare che sta bene. Scomparirà per un po' dal mondo dei social, è il momento di concentrarsi su stessa, riannodare i fili della sua vita, lasciare al corpo (e all'anima) il tempo di riprendersi. Non importa quanto ne occorra.

Leggi anche Maurizio Sarri ricoverato in clinica per accertamenti dopo non aver diretto l'allenamento della Lazio

"Voglio che sappiate tutti che stiamo bene – si legge ancora -. Stiamo affrontando questo processo mano nella mano e con calma. Sono sotto farmaci da due ore ormai e immagino che quello che verrà dopo sarà piuttosto triste e spiacevole. Ora è il momento per me di riposare e metabolizzare bene tutto questo, continuando a ringraziare la vita perché alla fine, per quanto incomprensibile possa sembrare, tutto accade per una ragione. Come ho sempre detto, questo tipo di esperienze capita a molte persone, e non volevo smettere di condividere la mia con voi, così che se c'è una donna o una famiglia che sta attraversando la stessa situazione, non si senta sola o in colpa. La vita è così, e domani il sole sorgerà di nuovo".