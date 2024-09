video suggerito

America’s Cup, Luna Rossa oggi in Louis Vuitton Cup: orario e dove vedere le regate in TV Oggi per Luna Rossa, già qualificata alle semifinali, due regate in programma alla Louis Vuitton Cup. La prima, contro American Magic, poi contro INEOS Britannia. Appuntamento dalle 14:00 in diretta TV su Canale20 e Italia 1, in streaming grazie a Infinity. Sempre gratis e visibile a tutti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su America's Cup 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ritorna la Luis Vuitton Cup dopo la pausa e i match races tra i cinque sfidanti diventano sempre più serrati e decisivi, non per Luna Rossa che nella giornata di ieri ha conquistato contro Orient Express il punto necessario per accedere matematicamente alle semifinali. Oggi Luna Rossa è chiamata ad altre due regate, la prima contro American Magic, poi la sfida a INEOS Britannia. Dalle 14:00, tutto visibile in diretta e in chiaro sui canali Mediaset, Italia 1 e Canale 20, mentre in streaming su Mediaset Infinity.

Dopo la paura di martedì per i fulmini in acqua, Luna Rossa ha reagito al meglio riuscendo a prendersi le semifinali di Louis Vuitton Cup, vincendo anche contro i francesi di Orient Express e restando imbattuta dopo cinque regate. Oggi torna in acqua dalle 14:00 per il programma di Louis Vuitton Cup che prevede due regate dell'equipaggio italiano. Il Day 7 è particolarmente fitto di impegni perché bisogna recuperare i match races rinviati per il maltempo. Luna Rossa scende in acqua subito, alle 14:00 contro American Magic, l'equipaggio statunitense pericolo numero uno per la vittoria finale. Poi la sfida a INEOS, l'equipaggio inglese.

A che ora gareggia Luna Rossa contro American Magic e INEOS Britannia oggi in America's Cup: orario della regata

Due appuntamenti per Luna Rossa nel programma odierno di Louis Vuitton Cup che definiranno ancor più nel dettaglio la classifica in vista delle semifinali. Team Prada scende in acqua subito alle 14:00, di fronte American Magic. Una sfida delicatissima che dovrà confermare le qualità dell'equipaggio italiano contro il primo degli avversari, con l'imbarcazione statunitense già sconfitta nel corso del Round Robin 1. Poi, di nuovo impegnata al largo di Barcellona, Luna Rossa chiuderà il programma provando a prendere punti pesanti anche contro INEOS Britannia.

Leggi anche Luna Rossa è in semifinale di Louis Vuitton Cup: batte Orient Express e resta 1ª in classifica

Dove vedere Luna Rossa-American Magic in Coppa America in TV e streaming: canale in chiaro

Tutte le regate della Louis Vuitton Cup sono trasmesse in diretta dalle reti Mediaset. In TV appuntamento dalle 14:00 su Canale 20 del Digitale Terrestre, mentre su Italia1 si inizia poco più tardi. Per lo streaming invece, si può utilizzare l'app dedicata se si hanno dispositivi mobili oppure collegarsi al sito Infinity. Il tutto sempre gratuitamente e visibile a tutti.