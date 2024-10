video suggerito

America’s Cup 2024, il programma della finale tra Ineos Britannia e New Zealand: calendario e dove vederla in TV Oggi sabato 12 ottobre inizia la finale della 37a America’s Cup. In acqua INEOS Britannia (il Challenger) contro Team New Zealand (il Defender), a partire dalle 14:00 per la prima delle 13 regate in programma. La prima imbarcazione che ne vincerà 7, alzerà al cielo il trofeo. Diretta in chiaro su Mediaset (Italia1 e Infinity) Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'America's Cup 2024, in programma a Barcellona a partire da oggi sabato 12 ottobre vede di fronte INEOS Britannia, sfidante, contro il defender Team New Zealand. La serie che metterà in palio la 37ma Coppa America si svilupperà al meglio delle 13 regate, quindi alzerà al cielo la Vecchia Brocca il primo team in grado di raggiungere quota 7 punti. La finale sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset e sul canale ufficiale Youtube dell'America's Cup.

Luna Rossa ci ha creduto fino alla fine ma ha dovuto cedere di fronte alla potenza e alla velocità di INEOS Britannia, con gli inglesi che tornano a competere per l'America's Cup a distanza di tantissimi anni: 60. L'imbracazione britannica è il Challenger of Record, poiché ha vinto la Louis Vuitton Cup battendo in semifinale Alinghi Red Bull Racing (5-2) ed in finale Luna Rossa Prada Pirelli (7-4). I neozelandesi sono invece i campioni in carica e puntano alla terza affermazione consecutiva dopo i trionfi del 2017 e del 2021.

America’s Cup, quando gareggiano Ineos Britannia e New Zealand: calendario e programma

La sfida stellare tra le coppie di timonieri composte da Ben Ainslie e Dylan Fletcher (per Ineos) e da Peter Burling e Nathan Outteridge (per New Zealand) inizia sabato 12 ottobre con le prime due regate delle 13 in programma. Un fitto calendario di match races che si prolungherà, all'occorrenza anche fino a fine mese secondo una tabella che prevede anche giornate di riposo ed eventuali recuperi. Ecco nel dettaglio come si svolgerà l'America's Cup 2024.

12 ottobre 2024: Regate 1 e 2

13 ottobre 2024: Regate 3 e 4

16 ottobre 2024: Regate 5 e 6

18 ottobre 2024: Regate 7 e 8 (se necessario)

19 ottobre 2024: Regate 9 e 10 (se necessario)

20 ottobre 2024: Regate 11 e 12 (se necessario)

21 ottobre 2024: Regata 13 (se necessario)

22-27 ottobre 2024: Giorni di riserva

Chi vince l’America’s Cup, il regolamento sulla finale

Ma chi vincerà la 37a edizione dell'America's Cup? Lo farà la prima imbarcazione a raggiungere i 7 successi sulle 13 regate a disposizione. Un testa a testa che ricalca tutte le regole già viste e conosciute della Louis Vuitton Cup. Dunque, due regate al giorno, una campo di regata che verrà gestito anche a regata in corso dalla giuria in base alle condizioni meteo e soprattutto del vento. Regole di ingaggio e di partenza che ricalcano quelle tradizionali, fino al raggiungimento della settima vittoria che aggiudicherà la 37a America's Cup. La Nazionale che vincerà avrà anche il diritto di decidere dove far disputare il prossimo torneo.

Dove vedere le regate dell’America’s Cup in tv e streaming

La finale di America's Cup 2024 tra INEOS Britannia e Team New Zealand può essere vista sia in modo gratuito sia dietro abbonamento e a pagamento. Nel primo caso, in TV, sintonizzarsi su Italia 1, in chiaro mentre per la diretta in esclusiva abbonati, c'è Sky Sport America’s Cup (canale 205). Per la diretta streaming in chiaro, Mediaset Infinity oppure il canale ufficiale YouTube America’s Cup. Per i clienti Sky, si può utilizzare l'app SkyGo o il servizio on demand NOW.