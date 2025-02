video suggerito

A Genova "History of Fight": una serata per celebrare gli sport da combattimento, sabato 22 febbraio Elite Top Fight ha organizzato l'evento in programma a Genova sabato 22 febbraio. Diversi combattimento al Palasport. Tra i protagonisti anche Lorenzo Berlusconi. Clemente Russo super ospite.

A cura di Alessio Morra

Sabato 22 febbraio a Genova è in programma una grande serata per gli appassionati di boxe. L'evento principale è quello che ha in palio il titolo Elite Top Fight, per il quale si batteranno Alexandra Gabruel e Nicole Schafer. Ma saranno diversi gli incontri, compresi quelli per il Torneo Genova 4 Savate, che vedranno sfide tra atleti professionisti. La serata verrà aperta con un incontro di boxe, valido per la categoria dei pesi leggeri, che avrà sul ring Lorenzo Berlusconi, il figlio di Pier Silvio, Mattia De Icco.

Le finalità di History of Fight

Elite Top Fight ha organizzato la serata. L'obiettivo principale della stessa è quella di supportare i giovani atleti che praticano sport da combattimento, e provare ad aiutarli a crescere, dando loro la possibilità di confrontarsi in palcoscenici importanti. "History of Fight" celebra anche le radici storiche del pugilato e della Savate, disciplina storica che si fonda nella cultura sportiva genovese. Tra i quattro atleti impegnati in questo sport ci sarà anche l'atleta locale Albe Odescalchi.

Tra gli ospiti anche Clemente Russo

Al Palasport di Genova, sabato 22 febbraio, come detto ci sarà in palio il titolo Elite Top Fight tra Gabruel e Schafer. Lorenzo Berlusconi che, a 14 anni, sarà sul ring per un incontro dei pesi leggeri. A bordo ring ci saranno anche il campione olimpico Clemente Russo, stella assoluta, e quello europeo Fabio Turchi. Compatibilmente con gli impegni calcistici dovrebbero esserci anche rappresentanze di Genoa e Sampdoria. Sul canale YouTube di Elite Top Fight si potrà seguire l'evento in diretta streaming.