92mila spettatori per la pallavolo, record per lo sport femminile: battuto il calcio

A cura di Marco Beltrami

Qual è l'evento sportivo femminile con il maggior numero di spettatori di sempre? La storia è stata riscritta negli Stati Uniti, con un record eccezionale che ha polverizzato i precedenti. Un match di pallavolo ha riunito più di 92mila spettatori ufficiali per un colpo d'occhio letteralmente impressionante.

La partita in questione è stata quella valida per il massimo campionato universitario di pallavolo femminile degli Stati Uniti, la NCAA. Ad affrontarsi sono state le squadre di Nebraska e Omaha, nella cornice del Memorial Stadium, ovvero lo stadio che principalmente ospita i match di football americano nel campus dell'Università del Nebraska-Lincoln a Lincoln, Nebraska.

L'impianto che è soprannominato "Il Mare Rosso", ha ospitato dunque la sfida di volley che già nello scorso febbraio era stata annunciata nell'ambito del "Volleyball Day in Nebraska" nella città che conta poco meno di 300.000 abitanti. 92.003 tifosi hanno assistito al match colorando gli spalti e una parte del "prato" a ridosso del campo. Alla fine del secondo set della partita che Nebraska ha vinto in scioltezza è stato annunciato il nuovo record mondiale, provocando l'estasi generale del numeroso pubblico vestito di rosso. Si è così chiuso un cerchio, per un progetto durato mesi per promuovere la pallavolo nel Nebraska.

L'allenatore della formazione di casa John Cook si è emozionato a più riprese per quella che è stata la prima partita all'aperto dell'American College League: "Probabilmente ho pianto cinque volte oggi, è stata una giornata molto emozionante. Abbiamo sfruttato l'occasione per giocare al Memorial Stadium per battere il record, nessuno l'avrebbe immaginato quando abbiamo iniziato a progettare. La pallavolo femminile è un tesoro d'oro in questo Stato". Le ragazze biancorosse che di solito giocano al Devaney Center possono contare su una striscia di 306 partite con il tutto esaurito.

Con questo risultato è stato superato il precedente record di spettatori per un evento sportivo femminile ovvero Barcellona-Wolfsburg valido per la semifinale di Champions League dello scorso aprile con 91.648 spettatori al Camp Nou. Negli Stati Uniti invece l'evento con più presenze sugli spalti era stato la sfida tra Stati Uniti e Cina al Rose Bowl di Pasadena: 90.185 spettatori per la finale di Coppa del mondo.

Un caso a parte è quello relativo al 1971 e alla la partita di calcio Messico-Danimarca che attirò 112.500 spettatori allo stadio Azteca in un torneo non ufficiale di Coppa del Mondo femminile: ad oggi viene ricordata come "la partita dimenticata" in quanto non viene conteggiata come ufficiale.