The Crown 6 aprirà con la morte di Lady Diana, come sarà raccontato l’incidente in cui perse la vita La sesta stagione della serie The Crown aprirà con la morte dell’indimenticata Lady Diana. Ad anticiparlo sono stati i produttori Andy Harries e Suzanne Mackie che hanno precisato che l’incidente in cui la principessa del Galles perse la vita sarà raccontato con “estrema sensibilità”.

A cura di Stefania Rocco

La sesta stagione di The Crown, la serie tv Netflix che racconta la storia della famiglia reale britannica, si aprirà con la morte di lady Diana. Ad anticiparlo sono stati i produttori esecutivi Andy Harries e Suzanne Mackie. La quinta stagione della serie si era chiusa raccontando gli eventi che avevano immediatamente preceduto il momento in cui la principessa del Galles avrebbe perso la vita sotto il tunnel de l’Alma a Parigi nel 1997. La nuova stagione ripartirà proprio da quel momento. Ma i produttori hanno voluto rassicurare i fan della serie: l’incidente che costò la vita a Diana, inseguita dai paparazzi, sarà raccontato con tutto il rispetto dovuto alla figura della principessa triste, morta in circostanze tragiche ad appena 36 anni.

The Crown non mostrerà l’incidente automobilistico di lady Diana

Harries e Mackie hanno assicurato che la serie non mostrerà l’incidente di Diana, né la figura della principessa intrappolata tra le lamiere. “Sarà raccontata con estrema sensibilità e rispetto”, hanno chiarito i produttori nel corso del Festival della TV di Edimburgo. Hanno comunque chiarito che la morte della principessa triste, interpretata in video dall’attrice Elizabeth Debicki, avrà un ruolo centrale nel dipanarsi della storia che sarà raccontata nel corso della sesta stagione di The Crown.

Che cosa racconterà The Crown 6

La sesta stagione di The Crown racconterà non solo la morte di Lady Diana. Centrali per lo sviluppo della storia saranno l’incontro tra William e Kate – oggi principe e principessa del Galles – e il matrimonio tra l’attuale Re Carlo, all’epoca ancora “solo” un principe, e Camilla Parker Bowles, quel primo amore mai dimenticato. Probabilissimo un omaggio alla sovrana defunta, Elisabetta II, scomparsa l’8 settembre 2022. Una data di rilascio non è stata ancora ufficializzata ma è probabile che la serie sarà resa disponibile a partire dalla fine dell’anno. Secondo The Sun, la regina potrebbe essere ricordata attraverso una sequenza animata da tutte le attrici che le hanno prestato il volto negli anni: Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton.