I produttori di The O.C: “Pentiti della morte di Marissa Cooper, avremmo potuto trovare altri modi”

A cura di Elisabetta Murina

"È qualcosa di cui ci pentiamo e, ripensandoci, avremmo potuto trovare una soluzione diversa", così gli sceneggiatori di The O.C parlano oggi della morte del personaggio di Marissa Cooper, avvenuta alla fine della terza stagione. Un addio che molti fan non sono mai riusciti ad accettare, anche ad anni di distanza, e che ha rappresentato un vero e proprio spartiacque nella storia. A Vanity Fair, in occasione dei 20 anni della serie, l'ideatore Josh Schwartz e la produttrice esecutiva Stephanie Savage confessano il loro "pentimento".

Cosa hanno detto lo sceneggiatore sulla morte di Marissa

Oggi, l'ideatore di The O.C e la produttrice esecutiva rivelano di pentirsi di aver fatto morire, alla fine della terza stagione, uno dei personaggi chiave della serie, Marissa Cooper. Raggiunti da Vanity Fair, in occasione dei 20 anni delle serie, hanno raccontato che avrebbero potuto trovare una soluzione diversa, senza farla uscire completamente di scena. "È qualcosa di cui ci pentiamo e, ripensandoci, avremmo potuto trovare una soluzione diversa", ha detto Schwartz. Poi ha aggiunto: "All'epoca non vedevamo un percorso alternativo, motivo per il quale avevamo intrapreso quella strada. Ma ovviamente, col senno di poi, c'erano molti altri modi in cui avremmo potuto allontanare il personaggio dalla serie, i quali avrebbero comunque permesso a quel personaggio di tornare".

Perché Josh Schwartz ha deciso di far morire il personaggio di Marissa

Il personaggio di Marissa Cooper lascia la serie alla fine della terza stagione, quando muore in un incidente stradale insieme a Ryan. Una scelta creativa, ha dichiarato in passato il creatore Schwartz, dettata anche dagli ascolti bassi e dal pericolo di cancellazione da parte di Fox che incombeva in quegli anni. Era necessario un finale che spingesse verso la riconferma, che alle fine c'è stata con un altro capitolo. Molti fan però hanno continuato a considerare quel momento come un punto di non ritorno nella storia.