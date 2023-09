Morto Mohammed Al-Fayed: l’imprenditore egiziano padre di Dodi, compagno di Lady D Si è spento all’età di 94 anni l’imprenditore egiziano Mohammed Al- Fayed, uno degli uomini d’affari più influenti del mondo, ex proprietario di Harrods e del Fulham FC, nonché padre di Dodi, compagno di Lady D con cui perse la vita nell’incidente stradale del 1997.

A cura di Ilaria Costabile

È morto all'età di 94 anni Mohammed Al-Fayed, l'imprenditore egiziano ed ex proprietario di Harrods, padre di Dodi, compagno di Lady Diana con la quale perse la vita nel tragico incidente avvenuto a Parigi il 31 agosto 1997. Ad annunciarne la scomparsa è stata la moglie Heini, in una dichiarazione alla stampa: "La signora Mohamed al Fayed, i suoi figli e i suoi nipoti desiderano confermare che il suo amato marito, il loro padre e il loro nonno, Mohamed, si è spento serenamente di vecchiaia mercoledì 30 agosto 2023. Ha goduto di una lunga e soddisfacente pensione circondato dai suoi cari".

Il dolore per la morte del figlio Dodi

Tra gli uomini d'affari più influenti del mondo, Mohammed Al- Fayed è nato in Egitto nel 1927, ed è nel suo paese d'origine che ha iniziato la sua attività imprenditoriale, creando un vero e proprio impero commerciale in Medio Oriente, per poi lasciare la sua terra negli Anni Settanta e trasferirsi nel Regno Unito. Dopo anni trascorsi sotto i riflettori, non solo per la sua attività imprenditoriale, a seguito della tragica morte di suo figlio Dodi, avvenuta in un incidente stradale a Parigi, quando era in compagnia della Principessa Diana, Al-Fayed ha deciso di allontanarsi, drasticamente, dalla vita pubblica, sebbene non abbia mai smesso di cercare la verità sulla scomparsa cruenta del suo primogenito. Da uomo facoltoso, negli anni, ha poi devoluto molti dei suoi guadagni in beneficenza, creando fondi appositi per sostenere malati e persone in difficoltà.

Una vita in ascesa dall'Egitto al Regno Unito

La sua vita è stata la parabola di un uomo che dal nulla è riuscito a costruire un'esistenza gloriosa e difficile da dimenticare. Gli inizi da semplice venditore ad Alessandria d'Egitto sono diventati in poco tempo un ricordo, con l'incontro tra Mohammed Al- Fayed e la sua prima moglie, Samira Khashoggi, sorella del già noto milionario saudita Adnan Khashoggi, che lo volle nella sua attività di importazioni in Arabia Saudita. In soli due anni di matrimonio l'azienda divenne una vera e propria potenza, tanto che nel 1966, Al- Fayed divenne consulente del Sultano del Brunei, uno degli uomini più influenti e ricchi del mondo.

A metà degli Anni Settanta, si trasferisce in Inghilterra e qui inizia il suo giro d'affari. Acquista l'hotel Ritz di Parigi, in società col fratello, per 20 milioni di sterline, poi nel 1985 diventa proprietario di Harrods, acquistando la catena per 615 milioni di sterline. Infine è stato proprietario della squadra di calcio Fulham FC che, sotto il suo patrocinio è passato dalla terza serie alla Premiere League, e infatti il club lo ricorda con affetto: