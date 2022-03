Studio Battaglia: cast, trama e puntata della nuova fiction di Rai 1 Studio Battaglia è la nuova fiction di Rai1, in onda per quattro puntate da martedì 15 marzo alle ore 21.15 circa. La fiction è un adattamento della serie BBC “The Split”. Nel cast Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio, Marina Occhionero e Lunetta Savino.

C'è spazio per un legal drama sulla Rai. Una novità assoluta rappresentata da Studio Battaglia, la nuova fiction di Rai1, in onda per quattro puntate da martedì 15 marzo alle ore 21.15 circa. La fiction è un adattamento della serie BBC "The Split". Il cast è declinato soprattutto al femminile e segue le vicende di tre sorelle, appunto le Battaglia, Anna, Nina e Viola rispettivamente interpretate da Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero. Anna e Nina sono due avvocate che lavorano a Milano, per lo studio di proprietà della loro madre, Marina, interpretata da Lunetta Savino. Il forte senso del dovere e dell'etica di Anna è più forte di ogni cosa, unito anche alla volontà di affrancarsi definitivamente dall'ombra della madre, così deciderà di cambiare studio legale. La fiction è diretta da Simone Spada ed è scritta da Lisa Nur Sultan, prodotta da Palomar in collaborazione con Tempesta e Rai Fiction.

Le anticipazioni della prima puntata di Studio Battaglia

La anticipazioni della puntata, in onda martedì 15 marzo 2022, rivelano che Anna Battaglia ha lasciato lo studio di famiglia e lavora da pochi giorni in un nuovo studio legale (Zander e Associati), quando sotto l’ufficio trova ad aspettarla suo padre Giorgio, che non vedeva da 25 anni. Quella mattina affronta sua sorella Nina, rimasta nello studio di famiglia, in una causa contro uno stand-up comedian e accoglie Parmegiani, un facoltoso imprenditore che vuole divorziare dalla moglie Carla. Alla fine, però, sarà proprio la moglie dell’uomo a voler essere difesa da Anna, mentre l’imprenditore si rivolgerà a Marina Battaglia, che quella sera festeggia i 65 anni con una grande festa. Mentre si occupa degli ultimi preparativi per le nozze con Alessandro, la più piccola della famiglia Battaglia, Viola, insiste con le sorelle perché incontrino il padre. Lavorando al contratto prematrimoniale di una soubrette e un calciatore, Anna si riavvicinerà al suo collega Massimo, con cui c’è una forte alchimia, ma lui sembrerebbe interessato anche a Nina.

Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio

La trama della serie TV su Rai 1

Anna Battaglia ha lasciato lo studio di famiglia e lavora da pochi giorni in un nuovo studio legale (Zander e

Associati), quando sotto l’ufficio trova ad aspettarla suo padre Giorgio, che non vedeva da 25 anni. Quella

mattina affronta sua sorella Nina, rimasta nello studio di famiglia, in una causa contro uno stand-up comedian e accoglie Parmegiani, un facoltoso imprenditore che vuole divorziare dalla moglie Carla. Alla fine, però, sarà proprio la moglie dell’uomo a voler essere difesa da Anna, mentre l’imprenditore si rivolgerà a Marina Battaglia, che quella sera festeggia i 65 anni con una grande festa. Mentre si occupa degli ultimi preparativi per le nozze con Alessandro, la più piccola della famiglia Battaglia, Viola, insiste con le sorelle perché incontrino il padre. Lavorando al contratto prematrimoniale di una soubrette e un calciatore, Anna si riavvicinerà al suo collega Massimo, con cui c’è una forte alchimia, ma lui sembrerebbe interessato anche a Nina.

Il cast completo: attori e personaggi

Il ricco cast di Studio Battaglia comprende, oltre alle già citate protagoniste femminili, anche Giorgio Marchesi, Carla Signoris e Massimo Ghini. Vediamo il carosello di attori e personaggi impegnati in Studio Battaglia:

Barbora Bobulova è Anna Battaglia;

Lunetta Savino è Marina Battaglia;

Miriam Dalmazio è Nina Battaglia;

Marina Occhionero è Viola Battaglia;

Giorgio Marchesi è Massimo Munari;

Thomas Trabacchi è Alberto Casorati;

Massimo Ghini è Giorgio Battaglia;

Giovanni Toscano è Alessandro Del Vecchio;

Carla Signoris è Carla Parmegiani;

Michele Di Mauro è Roberto Parmegiani.

Dove è stato girato Studio Battaglia

Studio Battaglia è una fiction ambientata e girata principalmente nella città di Milano. È nel capoluogo lombardo che la produzione ha deciso di allestire le principali location per la prima stagione di questa fiction Rai.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming

Studio Battaglia andrà in onda diviso in quattro puntate e quattro appuntamenti in prima serata complessivi, da 100 minuti l'uno. Ecco il calendario completo

Studio Battaglia, prima puntata – 15 marzo

Studio Battaglia, seconda puntata – 22 marzo

Studio Battaglia, terza puntata – 29 marzo

Studio Battaglia, quarta puntata – 5 aprile.

La fiction sarà trasmessa su Rai1 e in contemporanea in streaming, disponibile anche on demand e in replica su Raiplay. La piattaforma è disponbile su app per smartphone, tablet, computer, game console e smart tv.