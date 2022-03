Ascolti tv: Studio Battaglia vince ancora, L’Isola dei Famosi in crescita La serie tv di Rai1 con Barbora Bobulova e Lunetta Savino è un successo assoluto. L’Isola dei Famosi migliora i risultati di giovedì scorso.

Lunetta Savino in una scena di Studio Battaglia

Gli ascolti tv di lunedì 28 marzo 2022 sorridono a entrambi i competitor. Rai1 stravince con la terza puntata di Studio Battaglia mentre Canale 5 può stare serena perché L'Isola dei Famosi riesce a ritrovare la rotta, dopo la flessione della puntata precedente. Il vero boom, però, lo fa Rai1. A una puntata dal termine (qui le anticipazioni sul finale) la serie diretta da Simone Spada con Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero continua a macinare grandi ascolti in attesa del twist che porterà le storie di questo legal drama alla fine (a proposito: la seconda stagione sembra già scontata a questo punto).

Gli ascolti tv di lunedì 28 marzo 2022

Ma vediamo nel dettaglio quelli che sono stati gli ascolti tv delle principali proposte della televisione generalista. Abbiamo detto di Rai1, che ha vinto con la terza puntata di Studio Battaglia vista da 4.260.000 spettatori per il 19% di share. L'Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 ha raccolto 3.074.000 spettatori netti per il 20.6% di share. La crescita, rispetto alla puntata precedente, è evidente: la seconda puntata è stata vista da 2.306.000 spettatori netti per il 15.39% di share mentre la prima aveva raggiunto il 23.26% di share per 3.2 milioni di spettatori netti.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Gli ascolti tv sulle altre reti: Homefront, in onda su Italia1, è stato visto da 1.393.000 spettatori netti per il 6.1% di share. Presa Diretta, in onda su Rai3, è stato visto da 1.343.000 spettatori netti per il 5.9% di share. Quarta Repubblica, in onda su Rete4, è stato visto da 1.140.000 spettatori netti per il 6.7% di share. Delitti in Paradiso, in onda su Rai2, è stato visto da 1.094.000 spettatori netti per il 5.1% di share. Giochi di Potere, in onda su La7, è stato visto da 664.000 spettatori netti per il 3% di share. Sette Anime, su Tv8, fa registrare 305.000 spettatori netti per l'1.4% di share. Avamposti – Uomini in prima linea è stato visto da 288.000 spettatori netti per l'1.2% di share.