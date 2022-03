L’Isola dei famosi 2022, nessun eliminato: Carmen e Alessandro, Clemente e Laura in nomination Nella puntata di lunedì 28 marzo dell’Isola dei Famosi non ci sono stati eliminati, mentre i concorrenti in nomination sono Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, Clemente Russo e Laura Maddaloni.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su L'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di lunedì 28 marzo dell'Isola dei Famosi non c'è stata alcuna eliminazione. I concorrenti in nomination, invece, sono Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. L'appuntamento con il reality show è stato piuttosto ricco tra prove, racconti e momenti esilaranti sempre con i commenti di Ilary Blasi e i suoi opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Chi è stato eliminato nella puntata del 28 marzo 2022

Nella puntata di lunedì 28 marzo non è stato eliminato nessun concorrente. L'esito del televoto aveva mandato via dalla Palapa la coppia formata da Antonio Zequila e Floriana Secondi che, però, sono approdati a Playa Sgamada dove hanno incontrato Marco Melandri e Jovana con cui dovranno condividere la permanenza sull'Isola in attesa di comprendere quale saranno le loro sorti delle prossime puntate. Uno degli abitanti di Playa Sgamada, infatti, sarà eliminato in maniera definitiva nella puntata di giovedì 31 marzo.

Chi sono i concorrenti in nomination

Le nomination prevedono che ogni coppia faccia il proprio nome, anche se per alcuni è difficile prendere una decisione dopo aver condiviso momenti particolari insieme. Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro hanno votato Blind e Roberta Morise, votati anche da Lory Del Santo e il compagno Marco Cuculo, Ilona Staller e Roger Balduino hanno nominato Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro che sono stati votati anche da Blind e Roberta Morise. È la volta di Jeremias e Gustavo Rodriguez che fanno il nome di Carmen e suo figlio, scelta che portano avanti anche Clemente Russo e Laura Maddaloni. Tocca poi alla coppia leader fare una nuova nomination, Nicolas Vaporidis ed Estefania hanno votato Clemente Russo e Laura Maddaloni considerata come una delle più forti.

Cosa è successo nella puntata del 28 marzo de L'isola dei famosi 2022

Nella puntata di lunedì 28 marzo non sono mancati colpi di scena e screzi tra i naufraghi. Se l'appuntamento con il reality show è iniziato con un chiarimento dopo l'ultima nottata di tempesta che i concorrenti hanno dovuto affrontare, il gioco è poi andato avanti a suon di prove che hanno permesso alle squadre di conquistare delle piccolo ricompense. Prima di cimentarsi nei giochi, però, alcuni hanno dovuto affrontare delle prove ben più dure come Marco Cucolo che, infatti, ha superato una prova d'amore per la sua Lory Del Santo. Dopo questo momento a tratti goliardico il pubblico ha assistito ad un vero e proprio crollo di Floriana che, eliminata dal televoto, era decisa a lasciare la Palapa senza approfittare dell'esperienza di Playa Sgamada. Non sono mancati anche degli spazi più introspettivi come quelli dedicati alle storie di Blind e Marco Melandri. Per quanto riguarda le prove, invece, la coppia dei Maddaloni è riuscita a far conquistare l'ambitissima pizza agli "accoppiati", mentre a vincere la prova leader è stata la coppia di Nicolas Vaporidis ed Estefania.