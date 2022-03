Isola dei Famosi, Cucolo e la prova per Lory Del Santo: recupera la spazzola circondata da blatte Marco Cucolo supera una prova d’amore per Lory Del Santo: pur avendo paura degli insetti infila una mano in una scatola piena di blatte, seppur a sua insaputa.

A cura di Ilaria Costabile

In questa edizione dell'Isola dei Famosi i concorrenti si dividono in accoppiati e solitari, stanziati anche su due lingue di spiaggia diverse. Tra le coppie la più chiacchierata è quella di Lory Del Santo e Marco Cucolo, i due stanno insieme da ben nove anni, ma sembra che il noto volto tv sia piuttosto predominante nel rapporto di coppia e, infatti, anche in alcuni momenti mostrati in puntata si è visto come il ragazzo non riesca spesso a dire la sua. Durante la puntata di lunedì 28 marzo, però, gli è stata data la possibilità di dire tutto ciò che pensava sulla sua compagna, per poi concludere il momento con una coraggiosa prova d'amore.

Marco Cucolo e tutte le verità su Lory Del Santo

Una grandissima opportunità per il giovane Marco che, infatti, è spesso oscurato dalla presenza della sua dolce metà e quindi Ilary Blasi ha deciso di concedergli un attimo per sfogarsi: "Potrai dire tutte le verità a Lory senza che lei ti interrompa, noi abbiamo una clessidra e tu potrai dirle in questo tempo tutto quello che non hai mai detto in questi nove anni". Lory Del Santo, infatti, ha l'obbligo di restare in silenzio mentre Cucolo risponde alle domande che la conduttrice gli pone. Ed ecco che, seppur non propriamente convinto, inizia ad ammettere: "Non sopporto quando ripete di continuo le cose. Scelgo io cosa si compra al supermercato perché cucino io, quando scegli cosa vedere in tv è la cosa più drammatica o sono film che non guarda nessuno o noiosissimi che dopo dieci minuti si va a dormire". La conduttrice, quindi, lo stuzzica e gli chiede se ha paura della showgirl: "No, non mi fa paura, solo a volte quando inizia a urlare le grida si sentono da Milano a Bergamo". A questo, poi, chiede se per lei sarebbe in grado di fare qualsiasi cosa: "Insomma", è la risposta di Marco.

La temibile prova d'amore Marco Cucolo

Costretto quasi a dover rimangiare la battuta, Marco Cucolo deve affrontare una prova che, se solo potesse davvero scegliere, non farebbe mai. Terrorizzato dagli insetti di ogni genere, tanto da restare sveglio la notte a Milano per sventare l'attacco di una zanzara, è stato costretto a recuperare una spazzola di Lory De Santo adagiata in una scatola riempita con blatte di diversi tipi, insetti e paguri, "Fossi in te la mano lì dentro non ce la metterei" dice Ilary nient'affatto incoraggiante. Il ragazzo, fortunatamente, non ha visto cosa ci fosse nel contenitore e guidato dai naufraghi è riuscito a conquistare l'ambito tesoro: "Ma davvero ho fatto questa cosa?" dice dopo aver visto la fauna che abitava la scatola e meravigliandosi di se stesso, ricevendo in cambio solo un tiepido bacio a labbra strette dalla sua dolce metà.