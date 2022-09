Quando esce Il Racconto dell’ancella 5: dove vedere la nuova stagione di Handmaid’s Tale in streaming Arriva a partire dal 15 settembre la quinta stagione di The Handmaid’s Tale, disponibile su Tim Vision a distanza di 24 ore dalla distribuzione americana.

A cura di Ilaria Costabile

L'attesa per i fan di The Handmaid's Tale è finita: la quinta stagione arriva in Italia giovedì 15 settembre, a distanza di 24 ore dalla distribuzione in America. Gli episodi che compongono il quinto capitolo della serie tratta dall'omonimo romanzo di Margaret Atwood, saranno disponibili su Tim Vision. The Handmaid’s Tale’ è creata da Bruce Miller ed è prodotta da MGM Television, il pro esecutivo è lo stesso Miller, affiancato anche dalla protagonista Elizabeth Moss.

La data di uscita di The Handmaid's Tale 5 in streaming su Tim Vision

Arriva su Tim Vision a 24 ore di distanza dal debutto americano su Hulu, la quinta stagione di The Handmaid's Tale, ovvero il 15 settembre. In America, infatti, sulla piattaforma sarà disponibile a partire dal 14 settembre. Gli episodi verranno rilasciati tutti insieme, quindi non ci sarà bisogno di aspettare per vederne uno dopo l'altro.

La trama della quinta stagione de Il racconto dell'ancella

In questo capitolo della serie, che in Italia può essere visto dall'inizio alla fine solo su TimVision, June affronta le conseguenze dell’assassinio del Comandante Waterford e combatte per affermare la sua identità e i suoi obiettivi. La vedova Serena, intanto, cerca di raccogliere consensi e visibilità a Tronto, mentre l'influenza di Gilead arriva fino in Canada. Allo stesso tempo, il Comandante Lawrence diventa alleato di Nick e zia Lydia con l'unico obiettivo di riformare Gilead e di prendere il potere, mentre June, Luke e Moira cercando di osteggiare Gilead, seppur a distanza, continuano la loro missione per portare in salvo la piccola Hannah e ricongiungersi con lei.

Le prime quattro stagione di The Handmaid's Tale in streaming su Prime Video

Le prime quattro stagioni di The Handmaid's Tale sono ora disponibili su Prime Video. L'unica piattaforma a distribuire la serie in Italia è sempre stata Tim Vision, fin quando il colosso di Bezos non ha acquisito i primi capitoli della serie, la cui esclusiva, però, è sempre legata all'altra piattaforma. Per chi volesse approcciarsi al mondo distopico raccontato da Margaret Atwood e riproposto in forma di serie tv, può quindi accedere ai contenuti Prime e, poi, iniziare la visione della quinta stagione, per avere un quadro decisamente più completo e dettagliato.

Il cast della serie tv Il racconto dell'ancella 5

Nel cast oltre a Elizabeth Moss anche Bradley Whitford, Yvonne Strahovski, Max Minghella, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Ann Dowd, Sam Jaeger.