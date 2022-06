Il racconto dell’ancella 5: data di uscita e trama, le prime foto delle inquietanti June e Serena Hulu ha finalmente rivelato la data di uscita di The Handmaid’s Tale 5, in Italia Il racconto dell’ancella 5: andrà in onda a partire dal 14 settembre con primi due episodi. Anticipazioni trama e cast insieme al rilascio delle prime due inquietanti foto.

Sia lode: Hulu ha finalmente rivelato la data di uscita di The Handmaid's Tale 5, in Italia Il racconto dell'ancella 5: andrà in onda a partire dal 14 settembre con primi due episodi, per poi proseguire ogni mercoledì su Hulu. Le nuove foto rivelano un'immagine molto inquietante di Serena Waterford (Yvonne Strahovski) che fissa la telecamera, vedova dopo la morte del comandante Fred Waterford (Joseph Fiennes) per mano delle ancelle capitanate da June (Elisabeth Moss). Forse è al funerale del suo defunto marito? La seconda foto è invece un grande classico: gli occhi minacciosi di June che, dopo essere tornata da Gilead, cerca di placare la sua sete di vendetta per tutto il male che ha subito.

Il racconto dell'ancella 4: dove eravamo rimasti

Alla fine de Il racconto dell'ancella 4, June è riuscita in qualche modo a placare la sua rabbia uccidendo Fred Waterford dopo aver chiuso un accordo con il comandante Lawrence (Bradley Whitford) per il rilascio di 22 donne della resistenza in cambio del ritorno dello stesso Waterford a Gilead. Lawrence, con l'aiuto di Nick (Max Minghella), ha acconsentito affinché il Comandante finisse dritto nelle grinfie assassine di June e delle sue ancelle. Le donne, a turno, lo hanno percosso fino alla morte e l'ultima volta che lo abbiamo visto in scena, il suo cadavere senza testa era appeso al muro, proprio dove nelle stagioni precedenti erano state appese ancelle che disertavano, per i motivi più folli, il loro compito.

Il corpo decapitato di Fred Waterford con la scritta in latino “Non consentire che i bastardi ti annientino”

Anticipazioni trama de Il racconto dell'ancella 5

Hulu ha anche fornito una sinossi per la nuova stagione: "June affronta le conseguenze per l'uccisione del comandante Waterford mentre lotta per ridefinire la sua identità e capire cosa sta cercando per placare la sua ira. La vedova Serena tenta di rinforzare la sua posizione a Toronto mentre l'influenza di Gilead si insinua in Canada. Il comandante Lawrence lavora con zia Lydia mentre cerca di riformare Gilead e salire al potere. June, Luke e Moira combattono Gilead a distanza mentre continuano la loro missione per salvare e ricongiungersi con Hannah".

Madeline Brewer, che interpreta Janine (intrappolata in Gilead alla fine della scorsa stagione dopo essere stata separata da June), in precedenza aveva detto a EW che i nuovi episodi sarebbero stati molto forti: "Non so davvero come descriverlo… Voglio dire, siamo così lontani da Gilead", disse, "e tutti stanno vivendo cose che non hanno ancora sperimentato. Tutti stanno attraversando un periodo di trasformazione".

Il cast de Il racconto dell'ancella 5: fuori Alexis Bledel

Oltre ai protagonisti citati, la quinta stagione vedrà ancora una volta in scena O-T Fagbenle, Samira Wiley, Ann Dowd, Amanda Brugel e Sam Jaeger. Grave perdita nel cast per l'assenza di Alexis Bledel, che nelle prime quattro stagioni ha interpretato l'ancella Emily Malek, soggetta alle peggiori torture proprio per essere omosessuale. Il suo addio alla serie ha deluso i fan in tutto il mondo, poiché il suo personaggio era risultato avere un ruolo chiave anche nella moderazione della natura impetuosa di June.