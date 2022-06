Titanic torna nelle sale: la data di uscita del capolavoro di James Cameron con Leonardo DiCaprio A 25 anni dall’uscita nelle sale, il film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet torna al cinema con una versione rimasterizzata.

A cura di Daniela Seclì

Sono trascorsi 25 anni dall'uscita di Titanic, capolavoro di James Cameron con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. La storia d'amore di Jack Dawson e Rose DeWitt Bukater, sul tragico sfondo del naufragio del transatlantico, continua a incantare e commuovere il pubblico di tutto il mondo. Gli spettatori avranno modo di riassaporare quel classico senza tempo sul grande schermo.

Dal 10 febbraio 2023, Titanic torna nelle sale

Deadline rivela in esclusiva una bella notizia per tutti coloro che hanno apprezzato Titanic. La pellicola, uscita il 19 dicembre 1997, alla fine di quest'anno festeggerà 25 anni. Qualche settimana più tardi – poco prima di San Valentino – tornerà nelle sale con una versione rimasterizzata. La data a partire dalla quale Disney renderà disponibile al cinema la versione in 3D 4K HDR di Titanic è il 10 febbraio.

Lo straordinario successo del capolavoro di James Cameron

La prima versione di Titanic uscì nelle sale a dicembre del 1997. Il film con Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, in poco tempo, diventò un fenomeno mondiale, dando vita a dibattiti che ancora oggi generano discussione, come la possibilità di salvare il personaggio di Jack, issandolo sulla porta galleggiante grazie alla quale Rose si salva. Il film di James Cameron si aggiudicò ben 11 premi Oscar, tra cui quello come Miglior film a James Cameron e Jon Landau, quello come Miglior regista a James Cameron e quello come Migliore colonna sonora a James Horner. Kate Winslet, invece, ricevette la candidatura per la Migliore attrice protagonista. Con oltre 2.2 miliardi di incassi, Titanic è tra i film più visti al mondo. Nel 2012 era già uscita nelle sale una versione 3D della pellicola. Non resta che attendere febbraio 2023 per riassaporare una delle storie d'amore più coinvolgenti di tutti i tempi.