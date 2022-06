Da Porco Rosso a La città incantata, i capolavori di Miyazaki tornano al cinema: date di uscita e sale L’estate 2022 sarà all’insegna dei capolavori di Hayao Miyazaki. Tornano al cinema La città incantata, Principessa Mononoke, Nausicaa della Valle del Vento, Porco Rosso e Il castello errante di Howl.

A cura di Daniela Seclì

Buone notizie per i tanti estimatori degli universi creati da Hayao Miyazaki. Nel corso dell'estate 2022, infatti, sarà possibile rivedere i capolavori del regista, che torneranno nelle sale nell'ambito della rassegna "Un mondo di sogni animati" curata da Lucky Red. Da venerdì 1 luglio a mercoledì 17 agosto, sarà possibile immergersi nell'atmosfera dei cult dell'animazione dello Studio Ghibli come La città incantata, Principessa Mononoke, Nausicaa della Valle del Vento, Porco Rosso e Il castello errante di Howl. Ecco le date e l'elenco delle sale.

La città incantata: nelle sale da venerdì 1 luglio a mercoledì 6 luglio;

Principessa Mononoke: nelle sale da giovedì 14 luglio a mercoledì 20 luglio;

Nausicaa della Valle del Vento: nelle sale da lunedì 25 luglio a domenica 31 luglio;

Porco Rosso, che quest'anno compie 30 anni: nelle sale da lunedì 1 agosto a domenica 7 agosto;

Il castello errante di Howl: da giovedì 11 agosto a mercoledì 17 agosto.

L'elenco delle sale in cui sarà possibile vedere i capolavori di Miyazaki

Nel momento in cui scriviamo, questo risulta essere l'elenco delle sale in cui sarà possibile vedere La città incantata, Principessa Mononoke, Nausicaa della Valle del Vento, Porco Rosso e Il castello errante di Howl. L'elenco verrà aggiornato sul sito italiano di Studio Ghibli.

Abruzzo

Montesilvano – The Space – Montesilvano

Calabria

Catanzaro – The Space – Catanzaro

Lamezia Terme – The Space – Lamezia Terme

Reggio Calabria – Multisala Lumiere

Campania

Napoli – The Space – Napoli

Castellammare Di Stabia – Complesso Stabia Hall

Nola – The Space – Nola

Salerno – The Space – Salerno

Emilia Romagna

Bologna – The Space – Bologna

Parma – The Space – Parma Campus

Parma – The Space – Parma Centro

Ravenna – Cinemacity Ravenna

Reggio Emilia – Uci-Cinemas Reggio Emilia

Savignano Sul Rubicone – Uci-Cinemas Romagna

Friuli Venezia Giulia

Trieste – Nazionale

Trieste – The Space – Trieste

Pradamano – The Space – Pradamano

Udine – Visionario

Lazio

Roma – Lux Multiscreen

Roma – Madison

Roma – Quattro Fontane

Roma – The Space – Roma Centro

Roma – The Space – Roma Magliana

Roma – Uci-Cinemas Lunghezza

Roma – Uci-Cinemas Porta Di Roma

Fiumicino – Uci-Cinemas Parco Leonardo

Frosinone – Dream Cinema

Guidonia – The Space – Guidonia

Liguria

Genova – The Space – Genova

Genova – Uci-Cinemas La Fiumara

Sarzana – Moderno Multisala

Lombardia

Milano – Anteo Palazzo Del Cinema

Milano – Beltrade

Milano – Cinema Centrale

Milano – Citylife Anteo

Milano – The Space – Milano

Milano – Uci-Cinemas Bicocca

Azzano San Paolo – Uci-Cinemas Orio

Bellinzago Lombardo – Arcadia

Brescia – Multisala Oz

Cerro Maggiore – The Space – Cerro Maggiore

Como – Cinelandia Como

Crema – Multisala Portanova

Cremona – Anteo Spaziocinema

Gavirate – Multisala Electric

Lissone – Uci-Cinemas Lissone

Montano Lucino – Uci-Cinemas Como

Montebello Della Battaglia – The Space – Montebello della B

Monza – Capitol Anteo Spaziocinema

Paderno Dugnano – Multiplex Le Giraffe

Rozzano – The Space – Rozzano

Sesto San Giovanni – Notorious

Stezzano – Arcadia Stezzano

Treviglio – Treviglio Anteo SpazioCinema

Vimercate – The Space – Vimercate

Piemonte

Torino – Uci-Cinemas Torino

Beinasco – The Space – Beinasco

Puglia

Bari – Multicinema Galleria

Casamassima – The Space – Casamassima

Foggia – La città del cinema

Mola Di Bari – Multisala Metropolis

Molfetta – Uci-Cinemas Molfetta

San Giorgio Ionico – Multisala Casablanca

Santeramo in Colle – Pixel Multicinema

Surbo – The Space – Surbo

Tricase – Paradiso

Sardegna

Iglesias – Madison Cineworld

Quartucciu – The Space – Quartucciu

Sestu – The Space – Sestu

Sicilia

Belpasso – The Space – Belpasso

Ragusa – Madison Cinemas

San Giovanni La Punta – Cinestar Catania

Toscana

Firenze – The Space – Firenze

Campi Bisenzio – Uci Luxe Campi Bisenzio

Grosseto – The Space – Grosseto

Livorno – The Space – Livorno

Umbria

Corciano – The Space – Corciano

Terni – The Space – Terni

Veneto

Padova – Multisala Porto Astra

Bassano Del Grappa – Multisala Metropolis

Limena – The Space – Limena

Lugagnano Di Sona – The Space – Lugagnano Di Sona

Marcon – Uci Luxe Marcon

Rovigo – Notorious

Torri Di Quartesolo – The Space – Torri Di Quartesolo

Verona – Alcione

Vicenza – Araceli

Vicenza – Odeon