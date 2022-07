Il protagonista di Skam 5 sarà Elia: la conferma e la data di uscita della quinta stagione I fan sono stati accontentati: il protagonista di Skam 5 sarà Elia Santini. La serie arriverà su Netflix il 1 settembre 2022, rilasciato il primo teaser.

I fan sono stati accontentati: il protagonista di Skam 5 sarà Elia Santini, interpretato da Francesco Centorame. La serie arriverà su Netflix giovedì 1 settembre 2022 alle ore 9.00, rilasciato il primo teaser in cui lo si vede camminare nel museo dei gessi della Sapienza. Prodotto da Cross Production, alla regia vedrà Tiziano Russo, che riceve l'eredità da Ludovico Bessegato, che a sua volta però rimane showrunner e autore insieme ad Alice Urciuolo.

La storia di Elia Santini dopo Sana

Elia Santini arriva dopo la storia di Sana (Beatrice Bruschi), divisa tra la famiglia di religione islamica e l'amore per Malik, che ha preso le distanze dalle imposizioni culturali dell'islamismo. Anche Elia aveva provato per lei un'attrazione particolare, più volte tradotta in tentativi di approccio volti a una frequentazione e mai riusciti. Per il gruppo, e per la stessa Sana, il ragazzo è il classico perditempo un po' superficiale, che non avrebbe i mezzi per costruire una vera storia d'amore. La lettura del personaggio però si è più volte distaccata da quella della comitiva di Skam e ha mostrato una profondità che era destinata ad essere raccontata in una delle successive stagioni.

"Al centro della quinta stagione, le vicende di Elia (Francesco Centorame) e l’importante percorso di accettazione che dovrà compiere. La complicità degli amici di sempre, determinante per raggiungere questo obiettivo, si intreccerà alle vicende di Elia alle prese con i nuovi personaggi", così Netflix descrive la trama di Skam 5 in un comunicato ufficiale.

Il cast di Skam 5 tra conferme e new entry

Al già consolidato e amatissimo cast della serie si aggiungono infatti delle new entry. Accanto a Francesco Centorame (Elia) tornano Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò), Ibrahim Keshk (Rami), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Mehdi Meskar (Malik), Greta Ragusa (Silvia), Ludovico Tersigni (Giovanni), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino). Debuttano in questa stagione Lea Gavino (Viola) e Nicole Rossi (Asia).