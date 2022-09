Dove è stato girato Skam Italia 5: i luoghi a Roma della serie su Netflix Skam Italia 5 arriva su Netflix dal 1 settembre 2022 e incentrata sul personaggio di Elia, interpretato da Francesco Centorame, e le sue insicurezze tra le strade di Roma.

A cura di Clara Salzano

Skam Italia 5 arriva su Netflix dal 1 settembre 2022

Arriva su Netflix dal 1 settembre 2022 il quinto capitolo di Skam Italia, la serie cult nata dall'adattamento dell’omonima serie norvegese. Tuttavia, se la versione nordeuropea si è conclusa alla quarta stagione, Skam Italia torna con un quinto capitolo del tutto originale e inaspettato. La trama della serie ruota sempre intorno ai problemi degli adolescenti nel passaggio tra liceo e università. La quinta stagione è però incentrata sul personaggio di Elia, interpretato da Francesco Centorame, e sulle sue insicurezze dovute all'ipoplasia peniena. Skam Italia 5 è ancora ambientata a Roma. Scopriamo tutte le location della serie, da Trastevere alla Garbatella.

Una scena di Skam Italia 5 alle porte di Roma

Le scene girate a Trastevere

Prodotta da Cross Productions, Skam Italia 5 debutta su Netflix il 1° settembre 2022 con la regia di Tiziano Russo, che segue le orme di Ludovico Bessegato. Il quinto capitolo della serie continua il racconto delle storie dei celebri protagonisti di Skam Italia e di alcuni nuovi personaggi. I riflettori però sono puntati su Elia, le sue vicende scolastiche e la sua ansia da prestazione. Roma continua ad essere l'ambientazione che fa da sfondo a tutte le vicende e molte scene della serie sono state girate nella zona di Trastevere dove si trova la scuola dei protagonisti, il Liceo Scientifico J.F. Kennedy in via Nicola Fabrizi, e il Baretto, dove si ritrovano i vari personaggi.

Il Liceo Scientifico J.F. Kennedy che è la scuola nella serie Skam Italia 5 a Trastevere

Università degli Studi di Roma La Sapienza

Elia è stato bocciato all'esame di maturità ed è costretto a ripetere l'anno di scuola. Nel frattempo i suoi amici sono tutti all'Università e incontrarli diventa sempre più difficile tra i vari impegni di tutti. Alcune scene della quinta stagione di Skam Italia sono dunque girate negli spazi universitari e di preciso nell’Università degli Studi di Roma, La Sapienza, di cui vediamo gli interni della facoltà di Giurisprudenza.

La Scala dell’Arce Capitolina

Uno dei personaggi della serie Skam Italia, Eva, interpretata da Ludovica Martino, ha affermato più volte di avere un luogo preferito, un posto del cuore, che è rappresentato dalla Scala dell’Arce Capitolina che si trova a pochi passi dal campidoglio, nel Rione Campitelli. La scala è definita dalla parola "arce", che deriva dal latino arx, e significa altura, rocca, che fa riferimento alla posizione di questo luogo sulla sommità di un colle.

Una scena di Skam Italia 5

Tra le location anche Garbatella

Sono tante le zone di Roma in cui hanno girato le scene di Skam Italia 5. Da Trastevere alla Garbatella chi è della capitale avrà riconosciuto numerosi luoghi capitolini come il museo di Tor Marancia, alla Garbatella, con i suoi meravigliosi murales che fanno da sfondo alla serie in molte scene. Anche la casa di Giovanni, tra i personaggi della serie, si trova nel quartiere Garbatella.

Skam Italia 5 è girato anche alla Garbatella

Le terme di Caracalla

Roma si conferma la protagonista silente anche della quinta stagione della serie Skam Italia con le sue vedute, le strade, le scale e i palazzi. Sono numerose le scene della serie con i suoi personaggi girate ad una fermata del autobus che si trova nei pressi proprio delle Terme di Caracalla.