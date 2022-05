Alexis Bledel abbandona il cast di The Handmaid’s Tale, non ci sarà ne Il racconto dell’ancella 5 Alexis Bledel abbandona il cast di The Handmaid’s Tale, non ci sarà ne Il racconto dell’ancella 5, prevista entro la fine del 2022: “Dopo averci pensato a lungo, ho sentito che dovevo allontanarmi in questo momento”.

Alexis Bledel abbandona il cast di The Handmaid’s Tale, non ci sarà ne Il racconto dell'ancella 5, prevista entro la fine del 2022. Lo ha annunciato in esclusiva a Variety spiegando nel dettaglio perché non interpreterà più il personaggio chiave di Emily/Ofglen nella serie Hulu che l'ha vista tra le straordinarie protagoniste sin dal debutto della sua prima stagione nel 2017: “Dopo averci pensato a lungo, ho sentito che dovevo allontanarmi da ‘The Handmaid's Tale' in questo momento. Sarò sempre grata a Bruce Miller per aver scritto scene così veritiere e toccanti per Emily, e a Hulu, MGM, il cast e la troupe per il loro supporto".

Emily ne Il racconto dell'ancella 4, dove eravamo rimasti

Durante queste quattro stagioni de Il racconto dell'ancella, Alexis Bledel ha ricevuto quattro nomination agli Emmy e una vittoria piena per la sua interpretazione nell'adattamento televisivo dell'iconico romanzo di Margaret Atwood, creato da Bruce Miller. Emily, a cui ha dato un'anima tormentata e ribelle, in tutto il percorso televisivo è stata l'ancella omosessuale DiGlen (OfGlen), evasa e rifugiata in Canada, dove ha potuto ricongiungersi con la sua compagna e rivedere, in seguito, la fuggitiva June (Elisabeth Moss), con la quale, verso la fine della quarta stagione, stava mettendo su un gruppo di ex ancelle dissidenti per vendicarsi di Gilead.

Quando andrà in onda Il racconto dell'ancella 5

La quarta stagione della serie televisiva The Handmaid's Tale è trasmessa in prima visione assoluta in America da Hulu dal 28 aprile 2021, in Italia è stata caricata sulla piattaforma on demand TIMvision dal 29 aprile al 1 luglio 2021. ll racconto dell'ancella 5 dovrebbe essere previsto entro la fine del 2022, dopo una serie di procrastinazioni dovute al Covid. Nell'ultima puntata della quarta stagione, a Toronto Serena trova la fede e il dito mozzato di Waterford in una busta, a testimonianza della sua uccisione: il corpo viene appeso senza testa a Gilead con la scritta "Nolite te bastardes carborundorum”. June ancora sporca di sangue dice addio a Luke e alla piccola Nicole prima di scappare con le sue compagne, con le quali è ricercata per omicidio. La sua ricerca di giustizia e vendetta minaccia di consumarla e distruggere le sue relazioni più care, da qui ripartirà il suo viaggio verso il riscatto dalle violenze e umiliazioni subite.