Il racconto dell’ancella 5 anticipazioni: significato del trailer e le notizie sull’ultima stagione Il trailer de Il racconto dell’ancella 5 racconta di uno scontro molto atteso, quello tra June Osborne e Serena Joy. Dopo aver ucciso il comandante Fred Waterford, la scena finale del lancio preannuncia il possibile omicidio di sua moglie per mano della loro ex ancella. Sarà l’ultima stagione? Parola a showrunner e produttore.

Il dramma distopico The Handmaid's Tale, in Italia Il racconto dell'ancella, sta tornando con la sua quinta stagione. Dopo il finale sbalorditivo della quarta stagione, Jun Osborne (interpretata da Elisabeth Moss) potrebbe continuare la sua follia omicida e uccidere Serena Joy (Yvonne Strahovski) con la pistola impugnata nel trailer al cardiopalma de Il racconto dell'ancella 5, uscito il 23 agosto su tutte le piattaforme Hulu e Tim Vision.

Avevamo lasciato June insanguinata dopo aver ucciso il comandante Waterford insieme al gruppo di ancelle dissidenti ritornate in Canada, appeso al muro e decapitato come molte delle loro compagne a Gilead, mentre Serena incinta era a un passo dal ricevere il dito mozzato di suo marito, con tanto di fede in posta prioritaria, nella sua cella in isolamento.

June mentre uccide il comandante Waterford

La piccola Hannah Bankole (Jordana Blake), strappata dalle braccia di sua madre per essere data in affidamento a una famiglia di Gilead, resta il nodo da sciogliere nel cuore di June e di suo marito Luke Bankole (OT Fabgenle), intenzionato quanto lei a trovarla per portarla finalmente a casa.

Quando usciranno gli episodi de Il racconto dell'ancella 5

Il primo e il secondo episodio di The Handmaid's Tale 5 usciranno, in streaming su Hulu, il 14 settembre 2022. A 24 ore dalla messa in onda americana, Il racconto dell'ancella 5 arriverà su Tim Vision il 15 settembre. Dopo l'uscita dei due episodi iniziali, arriverà un nuovo episodio ogni mercoledì.

Il racconto dell'ancella 5 sarà l'ultima stagione?

Bruce Miller, il creatore e showrunner della serie, non ha confermato se la quinta stagione di The Handmaid's Tale sarà l'ultima, ma un dirigente di Hulu invece sì. Jordan Helman, il capo dei contenuti originali dello streaming, ha riferito a Deadline che era nelle intenzioni di Hulu "chiudere lo spettacolo in modo creativo ma in modo da restituire un insieme narrativo organico", aggiungendo di essere è in costante dialogo con Miller e Moss per capire come concludere al meglio la serie. Ovviamente, finora è stata anche la serie di maggior successo per Hulu, quindi il tempo dirà se cercheranno di tirare fuori un'altra stagione o se, vista la mole di ancelle comprimarie nella resistenza, vorranno immaginare una serie di spin off.

Il cast de Il racconto dell'ancella 5: due new entry

Quando Alexis Bledel, che interpretava la dottoressa Emily Malek, ha annunciato lo scorso maggio che non sarebbe tornata nel suo ruolo ne Il racconto dell'ancella 5, la reazione dei fan è stata similare a quella di quando Regé-Jean Page dichiarò di voler abbandonare Bridgerton alla vigilia della sua seconda stagione. Personaggio molto amato e grande complice di June, non a caso la Emily di Bledel ha vinto un Emmy nel 2017 e da allora ha ottenuto altre tre nomination. Comunque il resto del cast principale tornerà (tranne Joseph Fiennes, ovviamente, essendo morto): Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Max Minghella nei panni di Nick, Samira Wiley nei panni di Moira, Ann Dowd nei panni di zia Lydia e O-T Fagbenle nei panni di Luke.

Genevieve Angelson e Christine Ko

Per quanto riguarda le new entry, gli sceneggiatori hanno pensato a un nuovo personaggio da odiare intensamente: la signora Alanis Wheeler, interpretata dall'attrice Genevieve Angelson, una donna ricca del Canada che crede nella missione di Gilead e adora Serena insieme a tutto ciò che rappresenta. Inoltre, l'attrice Christine Ko si unirà anche al cast della quinta stagione di The Handmaid's Tale nel ruolo di Lily, una rifugiata di Gilead che diventerà un membro fondamentale della resistenza canadese.

Come The Handmaid's Tale si ispira ai libri di Margaret Atwood

Proprio come nel romanzo distopico del 1985 di Margaret Atwood, assistiamo da cinque stagioni alla storia di June separata da suo marito e dalla loro bambina dopo essere stata rapita e portata come ancella a Gilead. Ribattezzata Offred, è costretta a dare alla luce dei figli per uno dei comandanti, in particolare Fred Waterford. La serie TV ha poi introdotto nuovi personaggi ed esplorato i loro retroscena in profondità, cosa che il libro non ha mai fatto. Atwood ha pubblicato un sequel, The Testaments, nel 2019, ma la protagonista è zia Lydia, non June.