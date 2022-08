Trailer e locandina di Skam 5: il segreto di Elia al centro della quinta stagione Netflix rilascia il trailer ufficiale e la locandina di Skam Italia 5, la serie cult prodotta da Cross Productions, che debutterà in Italia il 1° settembre 2022 solo su Netflix. La quinta stagione avrà come protagonista Elia Santini e vedrà al centro di una storia tutta nuova il suo segreto rimasto inconfessato anche nella comitiva storica di amici.

Netflix rilascia il trailer ufficiale e la locandina di Skam Italia 5, la serie cult prodotta da Cross Productions, che debutterà in Italia il 1° settembre 2022 solo su Netflix. La quinta stagione avrà come protagonista Elia Santini e vedrà al centro di una storia tutta nuova il suo segreto rimasto inconfessato anche nella comitiva storica di amici, che al momento sono presi dagli esami all'Università e da vite lontane dalla loro quotidianità al liceo. "Io ti capisco perché facevo esattamente le stesse cose" gli dice Martino tra i corridoi di un supermercato, scatenando la risposta secca dell'amico: "Marti, no. Non sono gay".

La trama di Skam 5: Elia verso l'accettazione di se stesso

Dopo l'enorme successo delle prime quattro stagioni, dedicate rispettivamente a Eva e Giovanni, Martino e Nicolò, Edoardo ed Eleonora, ed infine Sana e Malik, la fortunata serie basata sull’omonimo show norvegese torna con una stagione nuova di zecca. A grande richiesta, Elia (Francesco Centorame) conquisterà la scena: tra i suoi tormenti, la bocciatura alla maturità mentre i suoi amici hanno intrapreso il percorso universitario e l'inizio di un percorso di consapevolezze che gli farà molto male, pur conducendolo a rinascere con maggiore serenità.

Le new entry: Viola (Lea Gavino) e Asia (Nicole Rossi)

Gli storici protagonisti saranno affiancati da un nuovo gruppo di personaggi femminili, incontrati da Elia a scuola, tra cui Viola (Lea Gavino) e Asia (Nicole Rossi), due studentesse impegnate nella rappresentanza d’istituto. Il supporto degli amici di sempre e le sue nuove conoscenze permetteranno a Elia di intraprendere un importante percorso di accettazione di sé stesso. I nuovi episodi saranno caratterizzati dal linguaggio attuale e privo di stereotipi che da sempre entusiasma il pubblico della serie.

Il cast di Skam 5 e la nuova regia di Tiziano Russo

Accanto a Francesco Centorame (Elia) tornano Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò), Ibrahim Keshk (Rami), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Mehdi Meskar (Malik), Greta Ragusa (Silvia), Ludovico Tersigni (Giovanni), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino). Debuttano in questa stagione Lea Gavino (Viola) e Nicole Rossi (Asia). La regia della quinta stagione, composta da 10 episodi, è affidata a Tiziano Russo, che riceve l'eredità da Ludovico Bessegato, che rimane però showrunner e autore insieme ad Alice Urciuolo.