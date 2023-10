Pierpaolo Spollon: “Lascio Che Dio ci aiuti, il mio personaggio ormai è esaurito” Pierpaolo Spollon parla del suo personaggio nella celebre fiction, definendo chiaramente chiuso il suo arco narrativo: “Se mi chiederanno di fare un’apparizione è un conto. Ma non sarò tra i protagonisti”.

A cura di Andrea Parrella

Il suo è uno dei nomi più popolari e quotati della fiction italiana degli ultimi anni, ma a quanto pare Pierpaolo Spollon farà a meno di uno dei tutoli che meglio hanno contribuito alla sua notorietà, quello in Che Dio ci aiuti. Stando a quanto lo stesso attore ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, non ci sarà nella prossima stagione della fiction: "Il personaggio è ormai esaurito. Se mi chiederanno di fare un’apparizione è un conto. Ma non sarò tra i protagonisti". La fiction perde così un altro pezzo importante, dopo l'addio nella scorsa stagione di Elena Sofia Ricci.

Spollon lascia Che Dio ci aiuti, parola alla sceneggiatrice

Un'ipotesi, quella dell'uscita di Spollon, che in realtà era già nell'aria, se si considerano le parole della sceneggiatrice Elena Bucaccio pronunciate in un'intervista a Fanpage di alcuni mesi fa: "Se il personaggio di Spollon ci sarà? Questo non te lo possiamo dire, perché dipende anche dall'attore. Io penso che i personaggi abbiano un tempo, un arco e una definizione. Poi, c'è un momento in cui bisogna trovare storie nuove, nuovi punti di vista e nuovi sentimenti. Quest'anno Emiliano ha fatto un percorso di paternità e di maturità che lo ha portato a diventare una persona solida. Per cui io penso sempre che bisogna rinnovare. Ma non lo ucciderò, promesso, non morirà come abbiamo fatto con Guido (ride, ndr). Abbiamo grandi progetti per Pierpaolo Spollon, è un attore straordinario".

Anticipazioni della terza stagione di Doc: "Ci saranno addii e nuovi ingressi"

Tra i punti toccati nell'intervista a Sorrisi e Canzoni, Pierpaolo Spollon ha dato anche qualche anticipazione della terza stagione di Doc – Nelle tue Mani, uno dei più grandi successi Rai degli ultimi anni, in cui recita sin dalla prima stagione: "Sarà l’anno della crisi di tutti i medici “anziani”, ci sono nuovi ingressi e tanti addii. Io diventerò uno specializzando senior e per la prima volta avrò dei ragazzi sotto di me".