Ballando con le stelle, Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon ballerini per una notte Ospiti della puntata di Ballando con le stelle, come ballerini per una notte, saranno Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon, protagonisti della serie di successo di Rai1 Blanca.

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di sabato 4 novembre di Ballando con le stelle vedrà due ospiti davvero speciali come ballerini per una notte. Si tratta di Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon, protagonisti della fiction di successo Blanca, ormai arrivata alla seconda stagione, che va in onda ogni giovedì su Rai1. I due attori, quindi, si cimenteranno in un ballo, probabilmente insieme, che come in ogni puntata, a seguito dei voti assegnati loro dalla giuria, servirà da tesoretto per gli altri concorrenti in gara, assegnato solitamente da Alberto Matano ad una coppia che ritiene sia stata penalizzata nel corso della serata.

Giannetta e Spollon ballerini per una notte

Dopo il successo di Blanca, che anche con la seconda stagione, sta macinando ascolti particolarmente brillanti, talvolta superando anche i quattro milioni a puntata, Pierpaolo Spollon e Maria Chiara Giannetta dovranno dimostrare di essere anche abili ballerini. Nella fiction di Rai1 vivono un amore contrastato, che li porta più volte a prendersi e lasciarsi, vivendo una costante tensione, chissà quindi se saranno in grado di restituire questa complicità anche nel ballo, incantando la pista da ballo più famosa della televisione italiana.

Saltata l'ospitata di Edwige Fenech

Come ospite della puntata, in realtà, era stata annunciata Edwige Fenech che, però, si è defilata qualche giorno fa. È stata proprio Milly Carlucci ad annunciare durante La Vita in Diretta, che l'attrice francese non avrebbe preso parte al programma, poiché influenzata. L'ospitata di Fenech era stata svelata, in anteprima, da Guillermo Mariotto, durante lo scorso appuntamento domenicale nel salotto di Mara Venier. Considerata anche la presenza di Lino Banfi, tra i concorrenti di questa edizione, l'incontro con la ballerina per una notte sarebbe stata l'occasione perfetta per ricordare i film girati insieme.