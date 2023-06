Noi siamo leggenda, le prime foto ufficiali della serie con Nicolas Maupas e Lino Guanciale Il teen drama Noi siamo leggenda andrà in onda su Rai2 dopo l’estate. Nel cast Claudia Pandolfi, Antonia Liskova, Giacomo Giorgio, Beatrice Vendramin e Valentina Romani.

A cura di Daniela Seclì

Sono state diffuse le prime immagini ufficiali della serie tv Noi siamo leggenda, che racconta la storia di cinque ragazzi che scoprono di avere dei superpoteri. Nel cast anche Claudia Pandolfi, Antonia Liskova, Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio, Beatrice Vendramin, Valentina Romani e Lino Guanciale. Il teen drama dalle sfumature fantasy è coprodotto da Rai Fiction e Fabula Pictures in collaborazione con Prime Video. Per assistere alle puntate occorrerà attendere che passi l'estate. La serie andrà in onda prossimamente su Rai2.

Il cast di Noi siamo leggenda, teen drama in onda su Rai2

Il cast di Noi siamo leggenda, vede tra gli attori protagonisti, alcuni dei volti più amati del piccolo schermo. Da Lino Guanciale e Claudia Pandolfi, a Nicolas Maupas, che già abbiamo visto nelle fiction Il professore e, come l'attrice Valentina Romani e l'attore Giacomo Giorgio, anche nella serie di grandissimo successo Mare Fuori. Ecco gli attori del cast principale:

Emanuele Di Stefano;

Claudia Pandolfi;

Antonia Liskova;

Nicolas Maupas;

Giacomo Giorgio;

Beatrice Vendramin;

Giulio Pranno;

Valentina Romani;

Milo Roussel;

Sofya Gershevich;

Margherita Aresti;

Giulia Lin;

Lino Guanciale.

La trama della serie Noi siamo leggenda

La trama della serie tv Noi siamo leggenda segue le vicende di un gruppo di giovani originari di Roma, che hanno vite molto complicate, ma sono anche dotati di superpoteri: "Poteri in grado di capovolgere le loro vite, costringendoli a fronteggiare i loro limiti, i loro desideri e le loro responsabilità", spiega la produzione. Ma il teen drama non seguirà lo stereotipo dell'eroe che lotta con i cattivi per salvare il mondo: