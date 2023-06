Pesci Piccoli: come vedere gratis su Amazon Prime Video la serie tv dei The Jackal È disponibile da oggi, 8 giugno, su Prime Video Pesci Piccoli, la serie tv dei The Jackal, il gruppo di comici che spopola sul web e non solo. Ecco come fare per vederla gratis.

Arriva su Amazon Prime Video Pesci Piccoli, la serie tv con protagonisti i The Jackal. Fru, Aurora, Fabio e Ciro si mettono in gioco con un nuovo progetto che, come è nel loro stile, fa divertire, ma anche tanto riflettere. La storia raccontata è quella di alcuni giovani aspiranti promesse della comunicazione che lavorano in una realtà piccola, in cui la crescita professionale e quella economica sono limitate, ma in cui il guadagno maggiore si ha in relazioni intrecciate, momenti di condivisione e piccole e grandi complicità che, forse, in contesti più grandi, è difficile ritrovare. La serie tv è realizzata con la regia di Francesco Ebbasta e conta sei puntate, nelle quali vedremo, tra le guest stars, anche il cantante Achille Lauro.

Questo nuovo format è disponibile su Amazon Prime Video, il servizio in abbonamento riservato a chi ha un account Amazon Prime. E se è vero che si tratta di un servizio in abbonamento, è anche vero che è possibile usufruirne anche in modo gratuito, almeno per un periodo limitato. Di seguito i dettagli.

Come vedere Pesci Piccoli gratis su Amazon Prime Video

Usufruire di Amazon Prime Video in modo gratuito è possibile: infatti, chi non ha ancora deciso se sottoscrivere o meno l'abbonamento, può usufruire della prova gratuita: ha la durata di un mese e non impone limiti sul catalogo. Allo scadere dei 30 giorni, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente, diventando a pagamento.

L'abbonamento ad Amazon Prime ha un costo di 4,99 euro mensili e 49,90 euro all'anno.