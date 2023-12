Molly Parker è l’alter ego americano di Luca Argentero, sarà la protagonista del remake di Doc Sarà Molly Parker l’attrice che interpreterà la protagonista del remake americano di “Doc – Nelle tue mani”. Volto di note serie tv da “House of Cards” a “Goliath” sarà il corrispettivo di Luca Argentero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

È stata individuata l'attrice che vestirà i panni della protagonista del remake americano di Doc – Nelle tue mani. Si tratta di Molly Parker, volto di note serie tv come House of Cards, Goliath e Lost in Space. La versione americana sarà realizzata dalla Fox, come già annunciato all'inizio di quest'anno, dopo che la notizia dello sbarco della serie negli States aveva già inorgoglito i produttori italiani.

Amy Elias è l'Andrea Fanti della versione americana di Doc – Nelle tue mani

Molly Parker, quindi, sarà la dottoressa Amy Elias, primario del reparto di chirurgia interna e medicina familiare del Westside Hospital di Minneapolis. Come l'originale italiano, anche lei dovrà recuperare i pezzi della perduti della sua vita, sia professionale che privata, dopo un incidente a seguito del quale ha perso gli ultimi otto anni della sua memoria. Amy, quindi, si trova a doversi destreggiare in un mondo che le sembra estraneo, non ricorda i pazienti che ha curato, i colleghi che ha incrociato, il marito da cui ha divorziato e l'uomo che ama adesso. Soprattutto, Amy non ricorda la tragedia che le ha portato via una parte significativa della sua vita. La struttura della storia, quindi, è sempre la stessa, ma sin da quando fu acquisita la sceneggiatura, dopo una titubanza iniziale, si pensò di scegliere una donna come protagonista.

Luca Argentero in Doc – Nelle tue mani

"Doc – Nelle tue mani" venduto in più di 100 paesi

I diritti della serie furono acquistati già nel 2020, per cui la Fox aveva individuato come termine per il lancio della serie il 2023, al più l'inizio del 2024, ma a seguito degli scioperi di Hollywood ci sono stati dei ritardi nella produzione, ragion per cui il remake americano di Doc – Nelle tue mani non arriverà prima della prossima stagione televisiva. Lo script della serie prodotta da Freemantle – Lux Vide è stato venduto in oltre 100 paesi, quindi, ci saranno più trasposizioni del medical drama italiano. Nel frattempo, dopo una attesa piuttosto lunga, arriva anche la terza stagione della fiction con Luca Argentero, che su Rai1 partirà dall'11 gennaio.